جعله بين كبار البريميرليج.. كيف وضع محمد الفايد بصمته على فولهام؟

تُوفي رجل الأعمال المصري ومالك نادي فولهام الإنجليزي السابق محمد الفايد، مساء الجمعة، عن عمر يناهز 94 عامًا.

وكان أشرف حيدر، زوج حفيدة محمد الفايد قد نشر عبر حسابه على “فيسبوك”: “تُوفي اليوم إلى رحمة الله تعالى، جد زوجتي رجل الأعمال المصري محمد الفايد ربنا يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

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محمد الفايد ورحلة نجاح مع نادي فولهام

يعد محمد الفايد، أحد أشهر رجال الأعمال الذين كتبوا اسمهم بأحرف من نور في مجال الاستثمار الرياضي.

وقام الفايد بشراء نادي فولهام الإنجليزي عام 1997 مقابل 56.25 مليون جنيه استرليني، وحينها كان الفريق ينافس في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي عندما استحوذ محمد الفايد على ملكيته.

وتمكن الفايد من قيادة النادي اللندني إلى الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز عام 2001، حيث تأهل الفريق لأول مرة في تاريخه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بنظامه الجديد.

محمد الفايد



بداية مميزة

في الموسم الأول لفريق فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، تأهل الفريق إلى كأس الانترتوتو الأوروبي عام 2002 وصعد للمشاركة في كأس الاتحاد الأوروبي 2002-2003، لكنه لم يتمكن من استكمال مشواره في البطولة.

وعلى الرغم من تعثر الفريق وهبوط مستواه في موسمي 2006-2007 و2007-2008 وضمان البقاء في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري، إلا أن الفريق تمكن من حصد أفضل مراكزه بالحصول على المركز السابع ببطولة الدوري الإنجليزي موسم 2008-2009.

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نسخة استثنائية في الدوري الأوروبي

في عام 2010، قدم فريق فولهام مشاركة استثنائية بعد وصوله إلى نهائي الدوري الأوروبي وإقصاء أندية كبيرة بحجم يوفنتوس وفولفسبورج وهامبورج.

وتبخر حلم التتويج باللقب الأوروبي الأول بعد خسارة المباراة النهائية أمام أتلتيكو مدريد بهدف قاتل سجله المميز دييجو فورلان في الدقيقة 116 من عمر المباراة.

الفايد يعلن بيع فولهام 2013

في عام 2013، أعلن محمد الفايد انتهاء علاقته مع كرة القدم بعد بيع نادي فولهام إلى رجل الأعمال الباكستاني الأصل شهيد خان.