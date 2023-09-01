الجمعة 01 سبتمبر 2023
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مصر

رئيس بيت العائلة المصرية بلندن يؤكد وفاة محمد الفايد.. وزوج ابنته يعلن موعد العزاء

جريدة الدستور

أكد مصطفى رجب، رئيس بيت العائلة المصرية في لندن، خبر وفاة رجل الأعمال المصري محمد الفايد، مشيرا إلى أنه تم التأكد من الوفاة بعد التواصل مع حانوتى مسجد ريجنز بارك في العاصمة البريطانية لندن. 

وتوفى الفايد عن عمر ناهز 94 عامًا في العاصمة البريطانية لندن، وأقيمت صلاة الجنازة على الجثمان عقب صلاة الجمعة.

وقال رجب في تصريحات لـ"الدستور"، إن الجنازة تمت سريعا لإنهاء الإجراءات قبل نهاية عطلة الأسبوع حتى لا يبقى الجثمان الأسبوع المقبل.

من جهته، أكد محمد يثرب، زوج ابنة الفايد، أن العزاء سوف يقام يوم الجمعة القادم، مشيرا إلى دفن جثمان رجل الأعمال محمد الفايد بجوار ابنه “دودي الفايد”.

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وأعلن أشرف حيدر، زوج حفيدة الفايد، على حسابه بموقع “فيسبوك” وفاة رجل الأعمال المصري، قائلا: "توفي اليوم إلى رحمه الله تعالى.. جد زوجتي... رجل الأعمال المصري.. محمد الفايد.. ربنا يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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