قناة الناس| أمين الفتوى يوضح أهم سمات التدين عن المصريين (فيديو)

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، إنّ من أهم سمات تدين المصريين وأهل مصر الممتلئة بالبركة والفضل والفتح هي سمة العشرة، مؤكدًا أن المصريين يعملون بحديث الرسول صلّ الله عليه وسلم: (إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً).

وأضاف أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "إسلامنا بالمصري" المذاع عبر قناة الناس، أنَّ أحاسن الناس أخلاقًا هم الموطئون أكنافًا الذين يألفون ويؤلفون، فكان من أهم سمات المصريين ومن شدة حبهم في حضرة النبي صلّ الله عليه وسلم الألفة والودودية، مشيرًا إلى أننا نرى الشعب كله ممتلئ بالود والألفة كما أنهم يستقلون الآخرين ويقبلون عليهم ويتعاملون معهم وكأنهم معارف منذ زمن بعيد، مؤكدًا أن كل من يأتي إلى مصر يشعر بتلك الألفة مع أهلها ويشعر أيضًا أنه في بلده.

وأوضح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، أنّنا نلاحظ دائمًا من حديث إخوتنا وأحبتنا السوريين سواء ممن يقيم في مصر أو زارها فقط أنهم دائمًا يقولون أنهم يشعرون أنهم في بلدهم وأنهم من أهلها متن زمان وأن كل المصريين إخواتهم، مؤكدًا أن أهل مصر بوجه عام اسرع شعب يندمج مع أي جنسية أخرى.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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