الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فاعلية ترفيهية لذوي الهمم على شاطئ النخيل برأس البر

رأس البر
رأس البر

أطلقت وحدة حقوق الإنسان والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، فاعلية ترفيهية لذوى الهمم احتضنها شاطئ النخيل بالمدينة كمشاركة مجتمعية ، وشارك خلالها أيضًا فريق الكشافة بمكتبة مصر العامة.

وتضمنت الفاعلية فقرات فنية وترفيهية مختلفة لذوى الهمم ، كما أعرب الأطفال وذويهم عن سعادتهم بتلك الأنشطة التى يتم تنفيذها بشكل دورى.

وتحرص المحافظة على رعاية تلك الفعاليات تأكيدًا على أهمية ملف دعم ذوى الهمم وتقديم سبل الرعاية المختلفة لهم و تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز آليات دمج ذوى الهمم بالمجتمع.

يأتي ذلك في وقت، شهدت فيه شواطئ مدينة رأس البر، استمرار لإقبال المصطافين هربًا من ارتفاع درجات الحرارة وقضاء عطلة نهاية الأسبوع بمدينة رأس البر وسط استعدادات مكثفة من الوحدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

راس البر دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط منال عوض

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