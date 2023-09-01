إحالة صاحب مطعم شهير بمدينة نصر للمحاكمة

أصدرت النيابة المختصة بمدينة نصر، قرارا بإحالة رجل أجنبي يمتلك محلا شهير للمحاكمة أمام محكمة الجنح، وذلك في اتهامه بالغش التجارى عقب قيام أجهزة الأمن بضبط كمية من الدواجن مجهولة المصدر داخل المحل الخاص به.

وكان اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بضبط مالك مطعم يحمل جنسية أجنبية كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لقيامه بإدارة منشأة بدون ترخيص.

وكشفت المعاينات والفحص الذي أجراه ضباط مباحث القاهرة عن حيازة المتهم كمية من الدواجن ومقطعاتها "مجهولة المصدر".

وبمواجهة المتهم أمام ضباط المباحث اعترف بإدارته المنشأة دون ترخيص وحيازته المضبوطات بقصد طرحها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.