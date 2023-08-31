الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لتاجر هيروين في مدينة نصر

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد بمعاقبة المتهم" شريف .ص .م " بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الهيروين المخدر بمدينة نصر، والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، أحرز بقصد الاتجار لجوهر مخدر وهو الهيروين في غير الاحوال المصرح بها قانوناً.

تفاصيل الواقعة

وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية رائد شرطة معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بأنه وردت إليه معلومات مفادها إحراز المتهم لجوهر الهيروين المخدر وأكدتها تحرياته السرية فإستصدر إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخصه ونفاذاً له إنتقل وضبط المتهم وبتفتيشه عثر معه على 4 كرات متحجرة بيج اللون يشبه جوهر الهيروين المخدر وميزان حساس ، وبمواجهته بالمخدر أقر بإحرازه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ،وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن الكرات المتحجرة المضبوطة كلاً منهن قابلة للتفتت لمسحوق بيج اللون ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون الخدرات ووزنوا قائماً 51.90 جراماً.

محكمة جنايات القاهرة السجن المشدد الهيروين المخدر المستشار حسن فريد مجري التحريات

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