الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المؤبد لتاجر حشيش فى الصف بالجيزة

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بالسجن المؤبد لتاجر مخدرات، بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بالصف.

صدر الحكم برئاسة المستشار محسن حلمي غراب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن محمد عبدالحكم وأسامة عرفة، وأمانة سر سعيد برغش.

كان المستشار طارق حسنين كروم- المحامي العام لنيابات كلي جنوب الجيزة، قد أحال الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم، "أحمد.ص.م" 29 سنة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 1439 لسنة 2023 جنايات الصف، والمقيدة برقم 605 لسنة 2023 جنوب الجيزة.

بدأت الواقعة يوم 2023/1/28، بضبط معاون مباحث مركز شرطة الصف، المتهم متلبسًا بجريمته وبتفتيشه عثر بحوزته على 129 كيس بلاستيك شفاف لجوهر الحشيش "القنب" المخدر وقد عزا قصده الاتجار، كما عثر معه على هاتف محمول ومبلغ من المال.

وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن كيس من البلاستيك أسود اللون بداخله عدد "129 " كيس بلاستيك شفاف يحوي كل منها أجزاء نباتية خضراء اللون جافة ومفروكة تزن قائما 171 جرامًا، ثبت أن الأجزاء النباتية لنبات الحشيش "القنب" تحتوي على المادة الفعالة المدرجة بالجدول الأول، جداول قانون المخدرات.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

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