الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منى زكى لـ"الدستور": مدينة العلمين متكاملة وعلى طراز فريد

الفنانة مني زكي
الفنانة مني زكي

أشادت الفنانة مني زكي، الحائزة على جائزة أفضل فنانة عن مسلسل "تحت الوصاية"، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني السابق، في مهرجان الدراما الذي أقيم في نسخته الثانية لأول مرة، بمدينة العلمين، التي أكدت أنها تزورها للمرة الأولى، إلا أنها انبهرت بمجرد أن وصلت المكان.

وتابعت الفنانة مني زكي في تصريحات خاصة لـ "الدستور" قائلًة: "مدينة العلمين رائعة ومبهرة، كما أنها على طراز عالمي وفريد، يعني حقيقي أنا كنت منبهرة ومبسوطة جدًا لما عرفت أن المدينة بُنيت في هذا الوقت القصير بهذه الطريقة لتكون مدينة متكاملة، كما أنها ضمت الكثير من الفعاليات في مهرجان العلمين والدراما، لتكون مصدرًا لجذب السياحة لمصر".

وأكدت أن مصر دائمًا ما تكون رائدة في جميع المجالات المختلفة منها الفن، والسياحة والطب وكل المجالات، لذا ليس بجديد على مصر وأبنائها قدرتهم على إنجاز هذه المدينة العالمية في هذا الوقت القصير.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة العلمين الجديدة، أقيمت بها النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023، تحت عنوان "60 سنة دراما"، فى دورة استثنائية للاحتفال بمرور 60 عامًا على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وهو مسلسل "هارب من الأيام".

وكُرمت الفنانة منى زكي، بجائزة أفضل ممثلة بتصويت الجمهور عن دورها في مسلسل "تحت الوصاية"، المكون من 15 حلقة فقط، وعرض ضمن الماراثون الرمضاني السابق لعام 2023.

منى زكي في فيلم يجمع بينها وبين كريم عبدالعزيز بعد “ولاد العم”

وتعيش الفنانة منى زكي حالة من الانتعاشة الفنية، وذلك لأنها تنتظر بدء تصوير فيلمها السينمائي الجديد "لعب عيال" أمام النجم كريم عبدالعزيز خلال شهر يناير المقبل، عقب انتهاء عبدالعزيز من تصوير أكبر قدر من مسلسله الرمضاني الجديد "الحشاشين".

ويجمع فيلم "لعب عيال" بين منى زكي وكريم عبدالعزيز بعد فترة غياب طويلة منذ تقديمهما لفيلم "ولاد العم" عام 2009.

الفنانة منى زكي الفنانة منى ذكي مدينة العلمين العلمين مهرجان العلمين

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