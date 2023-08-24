الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فيفي عبده لـ"الدستور": مصر هي أم الدنيا والمعلّمة في الدراما

فيفي عبده
فيفي عبده

أعربت الفنانة فيفي عبده، عن سعادتها البالغة بوجودها ضمن المدعوين في مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية لعام 2023، والمقامة داخل مدينة العلمين.

وتابعت الفنانة فيفي عبده في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "مصر هي أم الدنيا والمعلّمة، ووجود مهرجان زي مهرجان العلمين دليل قوي على أن مصر مفيش زيها، وهي مصدر الأمن والأمان والاستقرار، خاصةً أن مدينة العلمين تم بناؤها في وقت قصير وعلى طراز فريد مثل هذا، فدا يدل أن مصر عظيمة".

وأكدت الفنانة فيفي عبده  أن مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية هو مهم جدًا لأن مصر هي الرائدة في الدراما وكان لابد من إقامته منذ فترة طويلة، متابعة: "أنا بقرأ في الوقت الحالي عدد من الأعمال عشان ارجع للدراما من جديد قريب".

ومن المقرر أن يكون اليوم هو موعد انطلاق فعاليات مهرجان "القاهرة للدراما" والاحتفال بمرور 60 سنة دراما، حيث تم إنتاج أول مسلسل درامي "هارب من الأيام" بطولة عبدالله غيث، والمخرج نور الدمرداش، والمؤلف فيصل ندى.

يجدر الإشارة إلى أن القائمين على المهرجان قرروا تكريم الفنان الراحل مصطفى درويش لأفضل ممثل دور ثان، إلى جانب وجود 8 جوائز مستحدثة لأفضل مؤلف دراما، ومونتاج، وأفضل الفنانين دور أول وثان، وأفضل الأعمال الفنية، كما يشارك في المهرجان 35 عملًا دراميًا من الأعمال الرمضانية وأعمال طوال العام.

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