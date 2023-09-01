الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حصاد نشاط نائب التنسيقية أحمد فوزي بدور الانعقاد الثالث للبرلمان (إنفوجراف)

النائب أحمد فوزي
النائب أحمد فوزي

شهد دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، نشاطًا مكثفًا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ذلك في إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وكذا تنامى الإدراك للدور الوطني لشباب النواب من التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

نشاط التنسيقية 

ورصدت صفحة تنسيقية الأحزاب والسياسيين، حصاد نشاط  النائب أحمد فوزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية   بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الثالث ليضم:

-57 حضورا باللجان النوعية.

- 14 زيارة برلمانية . 

- تقديم 11 طلبات خدمية.

-5 كلمات داخل الجلسة.

-15 المشاركة بالندوات.

-40 جلسة عامة . 

 

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شادى العدل لصالون التنسيقية: انضمام مصر لـ بريكس انتصار سياسى قبل أن يكون اقتصاديًا

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وفد «التنسيقية» يشارك في ملتقى شباب الجمهورية بدار التحرير

 

نشاط نواب التنسيقية

 

ويساهم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية.

 

دور الانعقاد الثالث مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين النائب أحمد رمزي التنسيقية

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