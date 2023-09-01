الأرصاد الجوية اليابانية: البلاد تسجل أسخن صيف منذ 1898

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن صيف هذا العام، كان الأكثر سخونة في البلاد منذ بدء تأريخ الحرارة في اليابان عام 1898.

وأوضحت الوكالة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أن اليابان "شهد بين يونيو وأغسطس متوسط درجات حرارة هو الأعلى منذ بدء تسجيل هذه البيانات عام 1898.

حيث كان متوسط درجات حرارة الصيف أعلى بفارق كبير في شمال البلاد وشرقها وغربها".

وأضافت: "بلغ متوسط درجات الحرارة غير الاعتيادية في اليابان استنادا إلى ملاحظات في 15 موقعًا مختلفًا، +1.76 درجة مئوية وهو ما يتجاوز بكثير متوسط عام 2010 (+1.08 درجة مئوية) التي كانت الأعلى على الإطلاق" منذ بدء تسجيل الإحصاءات في عام 1898".

ووصلت درجات الحرارة القصوى والدنيا إلى أرقام قياسية، في العديد من الأماكن في كافة أنحاء البلاد، كما هي الحال في مدينة إيتويجاوا، حيث بلغت درجة الحرارة الدنيا إلى 31.4 درجة مئوية في 10 أغسطس، وهو أعلى مستوى في البلاد وفقا لوكالة .

وجاء في البيان "مقارنة بالسنوات التي كان فيها متوسط درجات الحرارة في الصيف مرتفعا بشكل خاص (2010 و2013 و2018 و2022)، زاد عدد الأيام شديدة الحرارة بشكل ملحوظ اعتبارا من نهاية يوليو ليصبح الأعلى منذ عام 2010".

تحذير أممي من موجات حر أكثر شدة

وحذرت الأمم المتحدة العالم من تفاقم موجات الحر القوية، في تحذير يأتي في ظل موجة حر شديدة تجتاح النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وتوقعت الأمم المتحدة زيادة في شدة موجات الحر هذا الأسبوع في بعض مناطق الكرة الأرضية الشمالية، وتحذر من وجود موجات حر أكثر شدة في مختلف أنحاء العالم.

وأعلنت الأمم المتحدة أنه يجب على العالم أن يكون مستعداً لموجات الحر الأكثر شدة.

جون نيرن، المستشار الرفيع المستوى لشؤون الحرارة الشديدة في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، قال إن شدة هذه الظواهر ستزداد في المستقبل، وعلى العالم أن يكون مستعداً لمزيد من موجات الحر القوية.