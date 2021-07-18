الأحد 18 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.. 7 نصائح لمواجهة الرطوبة

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

يواجه المصريون رطوبة مرتفعة، ما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خاصًة في هذا التوقيت من فصل الصيف، لذا قدمت هيئة الأرصاد الجوية، عدة نصائح للمواطنين لمواجهة الطقس السيئ.
 

ويرصد "الدستور" أبرز نصائح الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمواجهة الرطوبة في الصيف، في سياق السطور التالية:-
 

- عدم  التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في الفترة من الظهر وحتى الخامسة مساء.
 

- ارتداء غطاء واقى الرأس.
  

- عدم التواجد في أماكن مغلقة أو سيئة التهوية.

 

- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة الفاتحة.

  

- الإكثار من تناول المياه بشكل كبير وعلى فترات قريبة للحفاظ على الجسد. 

 

-الإكثار من شرب العصائر المختلفة على مدار اليوم لتجنب إصابة الجسد بدرجات مرتفعة من الحرارة. 

 

- الاهتمام بتناول الفواكه والخضروات بشكل مستمر.

 

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت عن تفاصيل درجات الحرارة، غدا الاثنين، في مختلف المدن والمحافطات، متوقعة أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا وطقس معتدل ليلا، فيما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا ومعتدل ليلا.

 

ويجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتوقع أن تسجل البلاد نسبة الرطوبة غدًا في القاهرة 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و 45 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

درجات الحرارة الرطوبة نصائح مواجهة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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