الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غرق شاب بأحد الشواطئ غرب الإسكندرية.. والتحريات:"تجاهل الراية الحمراء"

غرق شاب
غرق شاب

لقي شاب مصرعه غرقا بشاطئ الكنارى بالعجمي الهانوفيل غرب الإسكندرية، أثناء نزوله مياة البحر للاستحمام، فيما تمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان منذ قليل، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وتلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغا من مسئولي شواطيء العجمي، بغرق أحد الأشخاص بشاطئ كناري بالهانوفيل، علي الفور انتقل قوة امنية بصحبه قوات الإنقاذ وعدد من الغواصين المتطوعين.

الغريق نزل المياه رغم رفع الرايات الحمراء

وبالمعاينة والفحص تبين غرق المدعو “كمال م ح، 20 سنة” عقب نزوله لمياه البحر في الساعة التاسعة صباحا، رغم رفع الرايات الحمراء ومنع نزول البحر، ونجحت قوات الإنقاذ في انتشاله منذ قليل.

وتحرر محضر بالواقعه واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

غرب الاسكندرية شاطئ الهانوفيل مدير امن الإسكندرية شواطىء العجمي الغواصين المتطوعين رفع الرايات الحمراء

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