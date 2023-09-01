الساحر والزعيم.. احتفاء خاص من مهرجان العلمين

في ليلة من ليالي الفن والتألق، اجتمع نجوم الدراما المصرية في مدينة العلمين الجديدة، للاحتفال بالدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، الذي يهدف إلى تكريم المبدعين والموهوبين والرموز في مجال الفن التليفزيوني.

وفي إطار احتفالاته بالدراما المصرية، كرّم مهرجان العلمين الفني والثقافي الفنانين محمود عبدالعزيز وعادل إمام، في حفل بهيج شهد حضور نخبة من نجوم الفن في الوطن العربي.

مهرجان العلمين هو مهرجان يقام في مدينة العلمين الجديدة بمصر، ويضم عروضًا متنوعة من المسرح والسينما والموسيقى والفنون التشكيلية والرقص والأدب. وفي دورته الجديدة، اختار المهرجان أن يحتفي بالدراما المصرية بمناسبة مرور 60 عامًا عليها.



جائزة الساحر

ومن بين الفنانين المكرمين في المهرجان، كان الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، الذي تسلم ابناه محمد وكريم محمود عبدالعزيز جائزة تقديرية عن مسيرته الفنية.

وأعرب ابناه خلال حفل مهرجان القاهرة للدراما في العلمين، عن سعادتهما بالتكريم، وأشادا بأعمال أبيهما التي تركت بصمة في تاريخ الدراما المصرية.



تكريم الزعيم

وكان أبرز حدث في هذه الليلة، هو تكريم الفنان الكبير عادل إمام، الذي يعتبر أحد أهم وأشهر نجوم الكوميديا في تاريخ السينما والمسرح والتليفزيون المصري والعربي، والذي قدم خلال مسيرته الفنية التي تمتد لأكثر من ستة عقود، العديد من الأعمال الخالدة التي أضحكت وأبكت وأثارت جماهير المشاهدين.

وقام بتسليم جائزة التكريم لعادل إمام، صديقه وزميله في الفن، الفنان يحيى الفخراني، رئيس المهرجان، الذي ألقى كلمة مؤثرة عن علاقته بالزعيم، وعن مكانته في قلوب الملايين من محبيه.

وقال يحيى الفخراني في كلمته: "أنا لست مؤمنًا بالألقاب التي تطلق على عادل إمام، ولا أستاذ ولا زعيم، لأن أستاذ قد تطلق على أي حد والأستاذ درجات، وهناك زعيم ناجح وزعيم فاشل، لكن يبقى الاسم الناجح هو اسم عادل إمام، اسمحوا لي نكرم عادل إمام بدون ألقاب".

وأضاف: "اسمحوا لي ما ينفعش 60 سنة دراما ونغفل اسمًا عاش معنا نجمًا في المسرح والسينما والتليفزيون لمدة 60 عامًا".

وتفاعل الجمهور بطريقة واسعة مع التكريم المميز للزعيم والساحر في مهرجان القاهرة للدراما، معبرين عن سعادتهم بتلك اللحظة وأهمية ذكر تاريخ هؤلاء النجوم الكبار في كل مناسبة.