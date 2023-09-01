الجمعة 01 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"المدينة تتجمّل".. العلمين الجديدة تبهر روادها فى آخر أيام المهرجان

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

كشفت فرح الخولي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، عن تفاصيل الساعات الأخيرة من مهرجان العلمين الجديدة، مشيرة إلى أن فعاليات المهرجان استمرت على مدار 51 يومًا متواصلًا.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن مهرجان العلمين جعل من هذه المدينة بقعة ساحرة بما يوجد بها من مقومات وإمكانيات كبيرة وتنفيذ وتصميم عالمي للأبراج والشواطئ المطلة على البحر المتوسط.

وأكدت أن مهرجان العلمين الجديدة تضمن عددًا كبيرًا من الفعاليات والأنشطة المختلفة منذ اليوم الأول في 13 يوليو الماضي، مشيرة إلى أن الفعاليات تضفي مغامرة وحماسًا مختلفًا لزوار وحضور العلمين الجديدة.

وتابعت: "هناك العديد من رواد العلمين الجديدة حضروا فعاليات المهرجان خصيصًا بعد سماعهم عن المهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات المصرية والعالمية".

كما أشارت إلى أن هناك تغطية إعلامية كبيرة وقوة ناعمة مؤثرة جدًا في استمرار المهرجان، وهذا يعكس نجاح الدولة المصرية في تنظيم مهرجان العلمين، وانعكاس أيضًا لرؤية وخطط الدولة في التنمية وجعل العلمين بقعة ساحرة تناسب جميع الأذواق والفئات العمرية المختلفة.

وتابعت: "السائحون من جنسيات مختلفة يأتون إلى العلمين الجديدة للاستمتاع بالأجواء الرائعة".

العلمين الجديدة مدينة العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة مهرجان العلمين القاهرة الإخبارية فعاليات مهرجان العلمين

الأكثر قراءة

وفاة رجل الأعمال محمد الفايد ودفنه فى لندن (صور)

خبير اقتصادي: مهرجان العلمين روج لمصر سياحيًا واقتصاديًا وجذب مليون زائر

خبير سياحى: مهرجان العلمين نجح فى جذب استثمارات تُقدر بـ17 مليار دولار

"وحياة دموعك يا كامل هننجح".. الوزير يكشف سر بكائه ورسالة الرئيس السيسى له

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

"الوزير" يكشف كواليس أحداث مجلس الوزراء: "قالوا للمتظاهرين اللي هيخرج هنكسر رجله"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال