"المدينة تتجمّل".. العلمين الجديدة تبهر روادها فى آخر أيام المهرجان

كشفت فرح الخولي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، عن تفاصيل الساعات الأخيرة من مهرجان العلمين الجديدة، مشيرة إلى أن فعاليات المهرجان استمرت على مدار 51 يومًا متواصلًا.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن مهرجان العلمين جعل من هذه المدينة بقعة ساحرة بما يوجد بها من مقومات وإمكانيات كبيرة وتنفيذ وتصميم عالمي للأبراج والشواطئ المطلة على البحر المتوسط.

وأكدت أن مهرجان العلمين الجديدة تضمن عددًا كبيرًا من الفعاليات والأنشطة المختلفة منذ اليوم الأول في 13 يوليو الماضي، مشيرة إلى أن الفعاليات تضفي مغامرة وحماسًا مختلفًا لزوار وحضور العلمين الجديدة.

وتابعت: "هناك العديد من رواد العلمين الجديدة حضروا فعاليات المهرجان خصيصًا بعد سماعهم عن المهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات المصرية والعالمية".

كما أشارت إلى أن هناك تغطية إعلامية كبيرة وقوة ناعمة مؤثرة جدًا في استمرار المهرجان، وهذا يعكس نجاح الدولة المصرية في تنظيم مهرجان العلمين، وانعكاس أيضًا لرؤية وخطط الدولة في التنمية وجعل العلمين بقعة ساحرة تناسب جميع الأذواق والفئات العمرية المختلفة.

وتابعت: "السائحون من جنسيات مختلفة يأتون إلى العلمين الجديدة للاستمتاع بالأجواء الرائعة".