الأسبوع الأول.. تامر حسنى فى مهرجان العلمين حفلة "كاملة العدد والمتعة"

بالأرقام وبردود أفعال المشاركين والجمهور وزوار مدينة العلمين الجديدة، شهدت الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة أحداثًا متفردة ومتعددة على مدار 8 أسابيع متواصلة كان هدفها الإمتاع وتوصيل الإبداع المصري إلى كل ربوع العالم العربي.

حصاد حفلات مهرجان العلمين الجديدة

فعاليت مهرجان العلمين لم تخاطب فئة أو طبقة واحدة، بل امتدت لتشمل كل الطبقات لتقديم العديد من الفعاليات الفنية والرياضة والسياحية والخاصة بالموضة وغيرها من الفعاليات لتقدم باقة مميزة تليق بالمدينة الساحلية، إحدى مدن الجيل الرابع وأجمل مدن العالم خلال الفترة الماضية لتكون النتيجة بإشادات الجمهور العربي والمصري "نجاح باهر"، وخلال الدورة الأولى استطاعت إدارة المهرجان أن تبهج الجمهور بباقة مميزة من الحفلات الغنائية والموسيقية، التي وصلت إلى 32 حفلة لنجوم مصر والعرب حفلة لتقديم الألوان الرومانسية والشعبية والكلاسيكية وكل الألوان، وهو ما جعل حفلات المهرجان ترفع لافتات "كاملة العدد".

حفل تامر حسني بمهرجان العلمين

كان النجم تامر حسني على موعد مع انطلاقة أسطورية لحفلات مهرجان العلمين الجديدة من خلال حفل حضره عدد كبير من الجمهور، فضلا عن الآلاف ممن لم يستطيعوا الحصول على تذاكر بسبب الإقبال غير المسبوق.

منذ لحظة دخوله المسرح بطريقة «هوليوودية» غير مسبوقة، أيقن الجمهور الحاضر فى "العلمين أرينا"، أنهم على موعد مع حفل غنائى أسطورى لنجم الجيل تامر حسنى، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وكانت الانطلاقة أسطورية للحفل من خلال دخول على طريقة النجم الخارق "تاج" وارتفاع تامر عن الأرض لأكثر من 40 مترا وسط الألعاب النارية بطريقة عالمية بالإضافة إلى تجهيزات مميزة للمسرح ومعدات الصوت والضوء ليبهر تامر كل المتواجدين في الحفل ويعلقوا أنها الانطلاقة الأمثل لأحد أشهر نجوم الوطن العربي.

وعبّر تامر حسنى عن سعادته الغامرة بالوجود فى مهرجان العلمين الجديدة: "أتشرف باختيارى لإحياء حفل افتتاح مهرجان العلمين.. ده مهرجان مصرى وأتمنى أن نحافظ عليه ويستمر لتجميع نجوم مصر والوطن العربى".

واستمر النجم تامر حسني في الغناء لمدة تجاوزت ساعتين وسط هتافات كبيرة من الجمهور وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي لساعات طويلة ومع عرض الحفل على التليفزيون ازدادت متابعة الجمهور له.