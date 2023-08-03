الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

DMC تعيد عرض حفل تامر حسني ضمن فعاليات مهرجان العلمين

تامر حسني
تامر حسني

أعادت قناة dmc عرض حفل الفنان تامر حسني، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة والذي أقيم يوم 21 يوليو الماضي وسط حضور كبير للجمهور.

وقدم الفنان تامر حسني، خلال الحفل باقة مميزة من أشهر وأهم أغانيه التي قدمها خلال مشواره الفني وسط تفاعل كبير من الجمهور معه.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقديم حفلات مهرجان العلمين على قنواتها، وتبدأ من اليوم في إذاعة حفل الفنان مدحت صالح، والفنانة ريهام عبدالحكيم، كما قررت إعادة إذاعة عرض الحفلات الماضية وتبدأها بحفل الفنان تامر حسني.

ويشهد الأسبوع الحالي عددًا من الحفلات الفنية حيث يقم غدًا حفل للفنان محمد منير، والفنان حميد الشاعري، ويوم السبت يقام حفل الفنانة اللبنانية إليسا، والفنان تامر عاشور.

تامر حسني مهرجان العلمين DMC حفلات المهرجان مدحت صالح ريهام عبدالحكيم

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