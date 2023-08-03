DMC تعيد عرض حفل تامر حسني ضمن فعاليات مهرجان العلمين

أعادت قناة dmc عرض حفل الفنان تامر حسني، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة والذي أقيم يوم 21 يوليو الماضي وسط حضور كبير للجمهور.

وقدم الفنان تامر حسني، خلال الحفل باقة مميزة من أشهر وأهم أغانيه التي قدمها خلال مشواره الفني وسط تفاعل كبير من الجمهور معه.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقديم حفلات مهرجان العلمين على قنواتها، وتبدأ من اليوم في إذاعة حفل الفنان مدحت صالح، والفنانة ريهام عبدالحكيم، كما قررت إعادة إذاعة عرض الحفلات الماضية وتبدأها بحفل الفنان تامر حسني.

ويشهد الأسبوع الحالي عددًا من الحفلات الفنية حيث يقم غدًا حفل للفنان محمد منير، والفنان حميد الشاعري، ويوم السبت يقام حفل الفنانة اللبنانية إليسا، والفنان تامر عاشور.