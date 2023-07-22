أرض السحر .. تامر حسنى يتألق فى الافتتاح الفنى لـ«مهرجان العلمين»

منذ لحظة دخوله المسرح بطريقة «هوليوودية» غير مسبوقة، أيقن الجمهور الحاضر فى «العلمين أرينا»، أنهم على موعد مع حفل غنائى أسطورى لنجم الجيل تامر حسنى، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وفوجئ جمهور حفل تامر حسنى بنزول مطربهم المفضل من أعلى بواسطة حبال، وخروج «نيران» من قدمه، على طريقة شخصية البطل الخارق التى جسدها فى فيلمه الأخير «تاج».

وكما كانت «الدَخلة» أسطورية، تواصلت فعاليات الحفل بشكل رائع حظى بإعجاب وإشادة الجميع، وغنى خلاله تامر حسنى مجموعة من أبرز أغانيه، وسط تفاعل كبير من الجمهور، سواء الموجود فى المسرح أم أمام الشاشة.

وأشاد الجمهور بتوفير المنظمين أحدث التقنيات المستخدمة فى الفعاليات الغنائية والفنية، سواء على مستوى الصورة والصوت والإضاءة، إلى جانب التجهيزات الخاصة بالمسرح، والدخول والخروج والتأمين وحجز التذاكر. ودفع هذا النجاح الكبير بالحفل إلى صدارة قوائم «الأعلى تداولًا» على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعى، ليس فى مصر فحسب، بل فى العديد من الدول العربية، ليواصل مهرجان العلمين الجديدة نجاحاته، ويثبت بحق أنه أكبر حدث ترفيهى فى الشرق الأوسط.

تنظيم دقيق لتأمين الجمهور:

بدأ الجمهور فى الدخول لساحة «العلمين أرينا» حتى الثامنة مساءً، وتولى شباب شركة «تذكرتى» مهمة توفير كل سبل المساعدة والأمان والراحة للجمهور، وتوجيهه للبوابات المناسبة لمنع الزحام، وخلال الوقت المحدد كانت الساحة جاهزة لعروض الافتتاح وإقامة الحفل.

وبفضل جهود هؤلاء الشباب، كانت عملية دخول الجمهور ووصوله للأماكن المخصصة سهلة، وسط وجود عناصر للتأمين حول المنصة، وفى خارج الساحة كانت الشرطة تنتشر بشكل مكثف لزيادة التأمين.

وقبل بدء الحفل قدم فريق «دى جيه بيروت» رقصات جميلة، تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

شريف مدكور «مفاجأة اليوم»

حرصت قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على نقل الفعاليات، ورصدت مشاهد توافد الجمهور على ساحة «العلمين أرينا»، من خلال وحدة بث خارجية تضم الكثير من الكاميرات التى نقلت صورة مميزة للمسرح ولساحة «العلمين أرينا» وللمدينة بشكل كامل، كما جرى بث استعدادات الحفل النهائية والشكل المبهر للمنصة التى أعدها القائمون على المهرجان بشكل مختلف وبإمكانات عالمية.

وسجلت وحدة البث الخارجية الحفل بالكامل، ومن المقرر عرضه على شبكة قنوات «دى إم سى» قريبًا فى مفاجأة كبيرة لجمهور النجم تامر حسنى، بعدما جرى تسجيل الحفل بأكبر عدد من الكاميرات.

وقدم الحفل الإعلامى شريف مدكور، الذى ظهر فى إطلالة مختلفة، وحرص على إلقاء كلمة بمناسبة مهرجان العلمين، قائلًا: «المكان اللى احنا فيه ده كان عبارة عن صحرا.. وفى يوم من الأيام كان فيه ٢١ مليون لغم تمت إزالتها بالكامل، وبقى عندنا مدينة سياحية ساحرة اسمها العلمين الجديدة، بنعزم فيها كل العالم.. المشروع الجبار ده اتنفذ خلال ٤ سنين، بجهود آلاف العمال والمهندسين اللى قدروا يحولوا الحلم لحقيقة، فشكرًا ليهم جميعًا.. والنهارده كلنا موجودين مع نجم كبير أوى وبنحبه، وهو النجم المصرى الأصيل والعبقرى والذكى تامر حسنى».

«نجم الجيل» يدخل ببدلة فيلم «تاج»

مع بدء العد التنازلى للحفل، ظهر «تامر» مرتديًا بدلة شخصية فيلمه الأخير «تاج»، ومن خلال «الوايرات» طار صاعدًا من الأرض إلى السماء كالصاروخ، مع خروج لهب من قدميه، وحياه الجمهور بقوة، ثم قدم أغنيته الأولى «هرمون السعادة»، من الفيلم، وهى الأغنية التى أطلق اسمها على ألبومه.

وعبّر تامر حسنى عن سعادته الغامرة بالوجود فى مهرجان العلمين الجديدة: «أتشرف باختيارى لإحياء حفل افتتاح مهرجان العلمين.. ده مهرجان مصرى وأتمنى أن نحافظ عليه ويستمر لتجميع نجوم مصر والوطن العربى».

وتفاعل الجمهور، من المصريين والعرب والأجانب، مع النجم، وظهر تأثير التقنيات العالية للإضاءة والصوت.

واستمر «تامر» فى الغناء لمدة ساعتين متواصلتين، وفى النهاية وجه رسالة لكل الجمهور بالخروج بكل هدوء، مؤكدًا أنه سعيد برؤيتهم ويتمنى إقامة حفل آخر قريبًا.

الكينج مفاجأة المهرجان.. وإتمام التعاقد مع مدحت صالح

كشفت إدارة مهرجان العلمين الجديدة عن سلسلة من المفاجآت خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها إقامة حفلات لكبار النجوم فى مصر والوطن العربى، وفى المقدمة جاء الكينج محمد منير، إذ تم الاتفاق معه خلال الأيام الماضية على إقامة حفل ضخم فى العلمين الجديدة.

ويجرى «الكينج» حاليًا بروفات الحفل فى إحدى مناطق الساحل الشمالى، وسيتم الإعلان عن موعد الحفل قريبًا.

ومن ضمن الحفلات المقرر إقامتها خلال المهرجان حفل النجمة نانسى عجرم، والنجم راغب علامة، والنجمة إليسا، والموسيقار الكبير عمر خيرت، ويقام حفل النجم أحمد سعد يوم الخميس المقبل.

كما جرى إتمام التعاقد مع النجم الكبير مدحت صالح، الذى قرر إحياء حفل ضخم بالعلمين الجديدة، إضافة إلى النجمة أنغام، وفريق «كايروكى»، والفنانة الإماراتية بلقيس فتحى، والنجم أمين بوشار من المغرب، والساحر العالمى كريس الذى سيقدم عرضًا مختلفًا.

رقص نويل روبنسون.. وصعود ابن مؤمن زكريا على المسرح

خلال الحفل، صعد البلوجر والتيك توكر الشهير «نويل روبنسون» على المسرح، ليعيد مع النجم تامر حسنى مشهدهما خلال فيلم «تاج»، على أنغام أغنية «هرمون السعادة».

وظهر روبنسون فى حالة سعادة كبيرة، وعبر عن حبه لمصر وأهلها، مشيرًا إلى أنه موجود للأسبوع الثالث فى مصر.

وصعد طفل صغير على المسرح، سأله تامر عن اسمه، فقال: «مالك»، فطلب «تامر» من الجمهور توجيه تحية كبيرة للطفل ووالده، الكابتن مؤمن زكريا، نجم نادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وحرص «تامر» خلال الحفل على التفاعل المستمر مع الجمهور والغناء والرقص معه، إذ اختار ١٠ شباب من بين الحضور لمشاركته فى الرقص والغناء.

وفجّر تامر حسنى مفاجأة خلال الحفل، حين طرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان «مش هاتغير عشان حد»، عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب» وعدد من المنصات الرقمية، وتعاون فيها مع الموزع الموسيقى على فتح الله، وهى من كلمات وألحان تامر حسنى.

وخلال الحفل، غيّر «تامر» ملابسه أكثر من مرة، ففى البداية ظهر بملابس شخصية «تاج»، ثم ارتدى أكثر من زى ساعده فى الحركة والرقص.

سيطرة كاملة على «الترند»

على السوشيال ميديا، وخلال دقائق، كانت كلمات البحث الأكثر استخدامًا هى المتعلقة بحفل تامر حسنى ومهرجان العلمين الجديدة، بعد النجاح المبهر الذى حققه الحفل، والحضور الجماهيرى الضخم من مختلف دول العالم.

وعبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، كان الهاشتاج الأبرز «#تامر_ حسنى» و«#مهرجان_العلمين_ الجديدة»، بعدد كبير من التغريدات التى أشادت بالحفل وبالتنظيم، وهو ما حدث أيضًا فى موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».

وفى جوجل، تصدر تامر حسنى محرك البحث الأشهر، وزادت معدلات البحث عن اسمه وحفله بالعلمين الجديدة، فى تأكيد كبير على النجاح.