الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بشاير سبتمبر.. ظواهر جوية تضرب البلاد في هذا الموعد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ظواهر جوية تضرب مصر غدًا السبت، وأن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأكدت هيئة الأرصاد على أنَّه يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية التي تضرب مصر، تتكون في شبورة مائية في الصباح الباكر وتحديدًا من الرابعة حتى السابعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية وفق صحيفة أخبار اليوم.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى - الصغرى

  • القاهرة 34 26
  • العاصمة الإدارية 34 26
  • 6 أكتوبر 35 26
  • بنهــــا 34 25
  • دمنهور 34 26
  • وادي النطرون 36 25
  • كفر الشيخ 34 25
  • المنصورة 34 25
  • الزقازيق 36 26
  • شبين الكوم 34 26
  • طنطا 34 25
  • دمياط 33 25
  • بورسعيد 32 25
  • الإسماعيلية 36 23
  • السويس 37 24
  • العريش 33 24
  • رفح 32 24
  • رأس سدر 38 23
  • نخل 37 20
  • كاترين 35 19
  • الطور 39 26
  • طابا 37 27
  • شرم الشيخ 40 31
  • الإسكندرية 31 25
  • العلمين الجديدة 30 24
  • مطروح 30 22
  • السلوم 30 23
  • سيوة 38 24
  • رأس غارب 40 29
  • الغردقة 41 30
  • سفاجا 40 30
  • مرسى علم 40 30
  • شلاتين 38 31
  • حلايب 34 30
  • أبو رماد 34 30
  • رأس حدربة 35 29
  • الفيوم 36 26
  • بني سويف 37 25
  • المنيا 37 23
  • أسيوط 39 24
  • سوهاج 42 25
  • قنا 42 27
  • الأقصر 43 25
  • أسوان 44 28
  • الوادي الجديد 42 26
  • أبوسمبل 43 27
ظواهر جوية هيئة الارصاد الأرصاد الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية البحر المتوسط البحر الاحمر

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