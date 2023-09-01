هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول من أجل اتحاد جدة؟

ما زال الحديثُ حول النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر والفريق الإنجليزي ليفربول، حول رحيله عن الريدز وانضمامه لـ اتحاد جدة السعودي في صفقة تُعد الأغلى في تاريخ الكرة السعودية.

ويتصدر الفرعون المصري محركات البحث خلال الفترة الحالية، ويدور الحديث حوله بشكلٍ كبير، خاصة بعدما بات انتقاله إلى الاتحاد السعودي قريبًا جدًا وفق ما أكدته التقارير الإنجليزية والسعودية أيضًا على مدار الساعات القليلة الماضية.

انتقال نجم ليفربول الإنجليزي أثار جدلاً كبيرًا بين عشاق كرة القدم بشكل عامٍ، ومحبّي الفرعون المصري على وجه خاص، وذلك بعد الأنباء الأخيرة التي أفادت بحسم الصفقة وانضمامه بشكل رسمي إلى صفوف اتحاد جدة السعودي خلال الانتقالات الصيفية 2023.

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟

صحيفة عكاظ السعودية أكدت في بيان عاجل أمس الخميس، إتمام صفقة محمد صلاح بشكل نهائي، مُشيرة إلى أنَّ اللاعب المصري سيصل السعودية في غضون الساعات القليلة المُقبلة لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدًا لانضمامه لصفوف اتحاد جدة السعودي.

الصحيفة السعودية أكدت أنَّ الفرعون المصري سيصل إلى جدّة عبر طائرة خاصة مساء اليوم الجمعة، وذلك بعد حسم المفاوض الاتحادي صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح لنادي الاتحاد، قادمًا من ليفربول الإنجليزي.

تعليقات يورجن كلوب حول رحيل محمد صلاح

من جانبه علّق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على ما تردد بقوة خلال الساعات القليلة الماضية بإتمام صفقة اللاعب المصري محمد صلاح لصالح نادي اتحاد جدة السعودي.

وأكد كلوب عبر تصريحات من خلال المؤتمر الصحفي للمباراة القادمة للريدز في الدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا، والتي عُقدت أمس، على أنَّه لا يعلم شيء بشأن التقارير السعودية التي تؤكد بقوة رحيل صلاح على الريدز من أجل الاتحاد السعودي.

وأضاف كلوب أنَّه لا يزال متمسك بتصريحاته السابقة حول تواجد المصري محمد صلاح وعدم التفريط فيه لأي نادٍ آخر، مُشيرًا إلى أنَّه يحترم كل لاعب انتقل إلى الدوري السعودي مؤخرا، ولكن من المهم أن تحافظ كرة أوروبا على مكانتها من خلال تغيير بعض القوانين.

على صعيدٍ آخر، بات انتقال محمد صلاح لنادي اتحاد جدة، قريبًا جدًا وفق ما أكدته عدد من التقارير السعودية والإنجليزية أيضًا، إلا أنَّ الأمر لا يزال غامضًا حتى الآن، خاصة وأن اللاعب المصري لم يُصرّح بأي شيء ولم يتحدث وكيله رامي عباس عن إتمام الصفقة بشكل نهائي، ومن المتوقع أن تحسم الساعات القليلة الماضية كل ما يخصّ رحيل النجم المصري من عدمه.