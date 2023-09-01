أهالي “شوبر” بطنطا يهنئون “المنياوي” بطل العالم فى رفع الأثقال لذوي الهمم

تمكن البطل محمد المنياوي، الشاب الواعد وابن قرية شوبر التابعة لمركز طنطا، بمحافظة الغربية، من تحقيق إنجاز عظيم في رياضة رفع الأثقال لذوي الهمم.

حيث عاد المنياوي، مؤخرًا من دبي حاملًا الميدالية البرونزية، واحتل المركز الثالث عالميًا في فئته، وسط استقبال حافل من أهالي قريته، وأقاربه من مختلف الأماكن خارج وداخل محافظة الغربية.

ومن جهته، أكد البطل المصري، أنه رغم هذا الإنجاز الكبير، لم يتم استقباله لا بالمطار ولا بمسقط رأسه إلا من قبل أهله وأصدقائه، وأنه فخور بما قدمه من إنجاز لبلده ووطنه ولا يعنيه سوى رفع اسم مصر عاليِا.

وأثار عدم استقبال المسؤولين للمنياوي، حزن واستياء العديد من سكان المنطقة الذين كانوا ينتظرون تكريمه الجماهيري. لذا، يتوجه أهالي قرية البطل المصري بنداء إلى الدكتور طارق رحمي ، محافظ الغربية، والمحاسب يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، لاستضافته وتكريمه وإظهار الدعم والتقدير لهذا الإنجاز الكبير الذي حققه.

وأكد أحمد الجيزاوي، أحد أصدقاء البطل المصري، أن محمد المنياوي الذي يتمتع بإرادة قوية وتفانٍ كبير في ممارسة رياضة رفع الأثقال، قدم مثالًا رائعًا للشباب في المنطقة ولجميع ذوي الهمم، إن تكريمه واستضافته سيكون إشارة إيجابية لدعم المواهب الرياضية وتشجيع الشباب على تحقيق أحلامهم والتفوق في مختلف المجالات.

يأمل الجيزاوي، أن يتم استجابة ندائه وأن يتم تكريمه على المستوى المحلي والإقليمي، وذلك لإظهار الاعتزاز والفخر بإنجازاته ولتشجيعه على مواصلة تحقيق المزيد من النجاحات في مسيرته الرياضية المشرفة.

فيما قال حسن مصطفى، أحد أهالي القرية، نحن على يقين بأن الدكتور طارق رحمي والمحاسب يسري الديب سيكونان قادرين على تلبية نداء البطل وتنظيم حفل تكريم يليق بإنجازاته، قائلًا فلنتحد جميعًا ولندعم أبنائنا الموهوبين ونعمل على تشجيعهم وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق المزيد من النجاحات والتفوق في المستقبل، متمنيًا للبطل محمد المنياوي التوفيق والنجاح المستمر في مسيرته الرياضية.

307cb852-1a37-450c-8388-32b8ced62efa