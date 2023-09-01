الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع 5 وإصابة 4 إثر تصادم سيارتين وانقلاب موتوسيكل فى الأقصر والشرقية

اسعاف
اسعاف

لقى شابان مصرعهما، صباح اليوم، إثر تعرضهما لحادث انقلاب دراجة نارية "موتوسيكل" بطريق "بلبيس - الزقازيق"، أمام قرية ميت ربيعة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

مصرع شابين فى حادث انقلاب موتوسيكل بالشرقية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول كلٍ من: "يوسف  أ" ، و"إبراهيم أ" ، مقيمين فى قرية سندنهور بمركز بلبيس، جثتين هامدتين.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشابين التى أودت بحياتهما إثر تعرضهما لحادث انقلاب دراجة نارية "موتوسيكل" بطريق بلبيس- الزقازيق، أمام قرية ميت ربيعة بمركز بلبيس، فيما تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى بمدينة الزقازيق والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

مصرع 3 وإصابة 4 آخرين فىتصادم سيارتين ملاكى بالأقصر

شهدت مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، اليوم ، وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بالقرب من كوبرى أرمنت الحيط.

 مما أسفر عن مصرع 3 مواطنين وإصابة 4 آخرين، وتم نقلهم لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بأرمنت، لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بالقرب من كوبرى أرمنت الحيط، مما أسفر عن مصرع كل من "أحمد س" ، و"مسك أ"، و"سارة".

 كما أصيب بالحادث كل من "أحمد ش" مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ، و"مالك" كدمات متفرقة، و"عبد الناصر" مصاب بجرح قطعى بالجبهة، و"محمد ع " مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ.

 ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بأرمنت، لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتولى التحقيق.

طريق بلبيس - الزقازيق الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية محافظة الأقصر سيارتين ملاكي مركز بلبيس

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