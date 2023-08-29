إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة وآخر سائق مركبة «التوكتوك» جراء تصادم سيارة بمركبة توكتوك علي طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى أمام مفارق سرابيوم دائرة مركز شرطة فايد.

تصادم سيارة بمركبة توكتوك على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى

وتلقى اللواء هشام مروان، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الشبكه الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة برئاسة اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية، يفيد بورود بلاغ عن إصابة 4 أشخاص جراء تصادم سيارة مع مركبة توكتوك علي طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى أمام مفارق سرابيوم دائرة مركز شرطة فايد في الإسماعيلية، وتم نقلهم لمستشفى جامعة قناة السويس لتلقيم العلاج اللازم.

أسماء المصابين في الحادث

وكشفت مصادر عن أسماء مصابي الحادث وهم؛ من السيد احمد امين احمد 10 سنوات مقيم بمركز ابو صوير، و أمين أحمد أمين 52 عاما مقيم بمركز أبو صوير، و محمد السيد أحمد أمين 27 عاما، و مجدي يوسف عبدالباري 45 عاما يقيم بمركز ابو صوير في الإسماعيلية، وتم نقلهم لمستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

مرفق إسعاف الإسماعيلية يدفع بسيارات لنقل المصابين

ودفع إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور مصعب إبراهيم البدراوي مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقلهم لمستشفى جامعة قناة السويس لتلقيم العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات الحادث.