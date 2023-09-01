الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكريم 150 طفلًا من حفظة القرآن الكريم ببنى سويف

الأطفال
الأطفال

أقامت قرية الوكيلية التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، حفلًا كبيرًا لتكريم 150 طفلًا وطفلة من حفظة القرآن الكريم والمشاركين في الأنشطة التثقيفية التي تنظمها وزارة الأوقاف داخل مسجد عبدالرحمن بن عوف بالقرية.

وشارك في الاحتفالية الدكتور عبدالرحمن نصر نصار وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، والشيخ سعيد سيد محمد مدير الدعوة ومدير الإدارات بمديرية أوقاف بني سويف، والشيخ عبدالحكيم أحمد نصرالله مدير إدارة أوقاف الفشن، والشيخ أحمد عبدالعظيم مفتش أول الإدارة، وتنظيم وترتيب إمام المسجد محمد يحيى محمد.

وأكد الشيخ محمد يحيى محمد إمام وخطيب المسجد، أن الاحتفالية تأتي لتكريم الأطفال المشاركين في أنشطة البرنامج التثقيفي للطفل والذي تنظمه وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، حيث تم تكريم المتميزين من حفظة كتاب الله تعالى والمشاركين فى أنشطة البرنامج التثقيفي للطفل، والذي تتبناه وترعاه وزارة الأوقاف المصرية لنشر الفكر الوسطي المستنير بين طلاب المراحل الدراسية والعمرية المختلفة.

وأكد الشيخ محمد أن البرامج تهدف إلى اكتشاف المواهب والقيادات الطلابية المتميزة والعمل على صقلها وتنمية مهاراتها وتطبيعها على الاستمساك بالقيم الروحية والأخلاقية والوعي الوطني وتعويدها على تحمل المسئولية القيادية وإتاحة الفرص لهم للتعبير عن آرائهم وبث الروح الجامعية السليمة وتوثيق الروابط بينهم.

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بني سويف الفشن وزارة الأوقاف قرية الوكيلية مسجد

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