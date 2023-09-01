الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"مركز تغير المناخ" يحذر من خريف 2023 بسبب ظاهرة "النينيو"

جريدة الدستور

تحدث الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز تغير المناخ، عن ظاهرة "النينيو"، مؤكدًا أنها هي السبب الأول في ظاهرة الاحتباس الحراري المسبب لـ تغير المناخ.

وأضاف خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن ظاهرة "النينيو" هي ارتفاع في معدل حرارة سطح البحار والمحيطات، لافتًا إلى أن حرارة سطح المحيطات تؤثر بالتبعية على المرتفعات والمنخفضات الجوية التي تشكل درجة حرارة المناطق، وتجعله إما حادا شديد العواصف، أو شديد الحرارة مثلما حدث في شهر يونيو الماضي. 

وقال فهيم: "لأول مرة يرتفع فيها متوسط درجة حرارة الأرض 17 درجة مئوية هذا العام، وعندما يرتفع متوسط درجة الحرارة للأرض مرة واحدة بمقدار درجة وأكثر، يعني أن هناك كتلة ساخنة دفعت متوسط درجات الحرارة للارتفاع، مؤكدًا أنه كلما زادت الحرارة تجف الأرض".

وتابع: "ظاهرة النينيو مستمرة ومن الممكن أن تسبب استمرار الصيف حتى في الخريف، أو من الممكن أن تتسبب في أن يكون الخريف صاخبا تصحبه أمطار مبكرة"، مشددًا على ضرورة أن نأخذ في الاعتبار تلك التقلبات الجوية المنتظرة والمتوقعة في الأيام المقبلة. 

النينيو ظاهرة النينيو الاحتباس الحرارى تغير المناخ خريف 2023

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