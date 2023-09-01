برلمانى ينظم ورشة لإعادة التدوير: 21 مليون طن يمكن الاستفادة منها

نظم المهندس إيهاب منصور؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالتعاون مع أمانة الحزب بالعمرانية ورشة فنية تحت عنوان "مبادرة إعادة التدوير"، استهدفت الورشة الأطفال من سن ٩ إلى ١٤ سنة، من منطلق المشاركة فى طرح الحلول ونشر التوعية بأهمية النظافة وإعادة التدوير للاستفادة من المخلفات.

أنشطة طلابية

استهدفت الورشة إتاحة نشاط للطلبة خلال فترة الصيف والإجازات يمكن تطويره ليصبح فرص عمل جديدة في المستقبل،

صرح النائب بأن هذا العمل يأتي إيمانًا بدور التوعية في حياتنا، وحرصًا على المشاركة في التعريف بأهمية النظافة التي تؤثر إيجابيًا على الصحة وصورة المجتمع بشكل مباشر، لذا تم عمل الورشة لتعليم الأبناء استغلال مواد المخلفات أفضل استغلال، بما يعود بالنفع على البيئة والمجتمع.

فرص عمل



وتم عمل منتج من مخلفات الكرتون والأوراق والأخشاب، وأبدى الحاضرون وأولياء الأمور سعادتهم بفكرة الورشة واستفادة أبنائهم بعمل مفيد.

وأوضح منصور أن الفكرة تصلح للتطبيق على مستوى الدولة وتخلق فرص عمل للشباب بأقل الإمكانيات.

جدير بالذكر أنه طبقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن كمية القمامة التي تم التخلص منها خلال عام 2022 حوالى 21.2 مليون طن، وما يخص محافظة الجيزة 2.5 مليون طن سنويًا.

وكان نظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمحافظة الجيزة وأمانة البدرشين حفل تكريم للمتفوقين من الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية والمرحلة الإعدادية.

حضر الاحتفال الدكتورة مها عبدالناصر، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس النواب، والمهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب والمهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والنائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن الحزب.