المصرى الديمقراطى: نشكر القيادة السياسية على قرارات العفو الرئاسى لتحسين المناخ الحقوقى

ثمن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، قرار العفو الرئاسي الجديد عن عدد من المحبوسين احتياطيا، مؤكدا أنه قرار جيد ومحمود، ونتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقيادة السياسية كافة للاستجابة لمطلب لمعارضة المصرية بالإفراج عن عدد من المحكوم عليهم من ضمنهم الناشط السياسي أحمد دومة.

وأكد "منصور"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن حزب المصري الديمقراطي يتمنى غلق هذا الملف بتسريع وتيرة قرارات الإفراج المستمرة والمتوالية، مشيرا إلى أن تلك القرارات تعكس رسالة جيدة عن الحالة الحقوقية في مصر، وتدعم أهداف الحوار الوطني القائمة على ضرورة بذل المزيد من أجل تحسين أوضاع العديد من الملفات وعلى رأسها الملف الحقوقي الذي دعمته تلك القرارات بشكل إيجابي.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي إلى أن قرارات العفو تبعث بالتفاؤل نحو وجود خطوات تحسن من المناخ السياسي في مصر.