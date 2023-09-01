الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

ايبارشية حلوان والمعصرة تستعد لمولد الأنبا برسوم العريان

الانبا برسوم العريان
الانبا برسوم العريان

تستعد ايبارشية حلوان والمعصرة للاحتفال بموسم بعيد القديس الأنبا برسوم العريان بديره في المعصرة، في 7 سبتمبر 2023 والذي يستمر لمدة 20 يوما.

وتشهد احتفالات دير الأنبا برسوم العريان هذا العام على المراسم الروحية مثل القداسات اليومية، ونهضة روحية مساء كل يوم، ويستضيف الدير خلال الاحتفالات عددًا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر ضمن نهضة روحية يومية وصلوات وعظات.

الأنبا مرقس يترأس الاحتفالات هذا العام

ويترأس الاحتفالات أيضا هذا العام الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والذي كلفه البابا تواضروس الثاني بإدارة دير الأنبا برسوم العريان، وذلك بسبب الظروف الصحية التى يمر بها الأنبا بيسنتي

 وزار نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة  نيافة الأنبا بيسنتي أسقف ايبارشية حلوان والمعصرة، في المستشفى التي يعالج فيها حاليًا، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية لنيافته.

كان قداسة البابا قد أصدر قرارًا بتكليف نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة بالإشراف الرعوي والمالي والإداري على دير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة وتقديم تقارير دورية بهذا الخصوص لقداسته.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة،  نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والمشرف على احتفالات عيد الشهيد مار جرجس بميت دمسيس وعيد السيدة العذراء بمسطرد، وبرفقته أعضاء اللجنة المعاونة، وذلك بخصوص ترتيبات الاحتفال بعيد القديس الأنبا برسوم العريان بديره بالمعصرة.

يأتي ذلك في إطار متابعة قداسة البابا تواضروس الثاني لشئون ايبارشيه حلوان والمعصرة ودير الانبا برسوم العريان وبمناسبة الاحتفالات بعيد الانبا برسوم العريان.
وأصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارا بابويا بشأن الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان وإيبارشية حلوان والمعصرة.
 

ايبارشية حلوان والمعصرة للاحتفال بموسم بعيد القديس الأنبا برسوم العريان بديره في المعصرة احتفالات دير الأنبا برسوم العريان الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة

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