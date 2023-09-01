الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"ذا أثلتيك": سيرجيو ريجيلون إلى مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة

سيرجيو ريجيلون
سيرجيو ريجيلون

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، اقتراب الظهير الأيسر الإسباني سيرجيو ريجيلون لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، من الانتقال إلى مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويغيب الظهير الأيسر الأول لوك شو حاليًا بسبب إصابة عضلية من المتوقع أن ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة، لذلك كثف مانشستر يونايتد جهوده لتعويض غيابه.

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سيرجيو ريجليون يدخل اهتمامات مانشستر يونايتد لتدعيم مركز الظهير الأيسر

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وبحسب شبكة “ذا أثلتيك” البريطانية، فإن سيرجيو ريجيلون وقع بالفعل على عقده مع مانشستر يونايتد، حيث سينتقل للفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم، قادمًا من توتنهام.

وأوضح التقرير أنه يتم الآن استكمال الأوراق النهائية الخاصة بالصفقة، قبل الإعلان الرسمي في وقت لاحق اليوم.

وسافر اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا إلى مانشستر لإجراء الفحص الطبي الليلة الماضية بعد أن اتفق الناديان على إعارة لمدة موسم بدون رسوم أو خيار شراء.

وذكرت الشبكة أنه هناك شرطا جزائيا خاصا بقطع الإعارة في يناير، على أن يغطي نادي مانشستر يونايتد قيمة راتبه.

وكانت “ذا أثليتيك”، قد ذكرت أمس أن يونايتد قد حول اهتمامه إلى ريجيلون بعد أن كان مارك كوكوريلا لاعب تشيلسي هو هدفه الأول، ومع ذلك، فإن ظهور ذلك الأخير أمام ويمبلدون يوم الأربعاء أدى إلى تعقيد الأمور مما دفع يونايتد إلى التوصل إلى اتفاق بشأن لاعب توتنهام.

ويغيب الظهير الأيسر الأول لوك شو حاليًا بسبب إصابة عضلية من المتوقع أن ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

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