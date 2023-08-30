تقرير: جالاتا سراى يسعى لضم فان دي بيك من مانشستر يونايتد

يسعى نادي جالاتا سراي التركي للتعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب فان دي بيك ضمن صفوف مانشستر يونايتد منذ انتقاله من نادي آياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020.

وذكرت شبكة ذا أثلتيك أن جالاتا سراي تقدم بعرض لمانشستر يونايتد للحصول على خدمات فان دي بيك خلال الانتقالات الجارية.

وأشارت الشبكة إلى أن إدارة يونايتد قد تسمح له بالرحيل عن صفوف الفريق، خاصة بعد استبعاد لاعب الوسط الهولندي من المشاركة في مباريات الفريق الثلاث بالدوري الإنجليزي حتى الآن.

كما أبدى نادي لوريان الفرنسي اهتمامه بالتعاقد مع فان دي بيك، ولكن المفاوضات مع جالاتا سراي وصلت لمرحلة متقدمة أكثر وفقا لما ذكرته ذا أثلتيك بالإضافة إلى نادٍ ثالث غير معروف اسمه حتى الآن تواصل معا يونايتد بشأن اللاعب.

وأفادت ذا أثلتيك أن تحرك يونايتد من أجل ضم سفيان أمرابط منفصل عن احتمالية رحيل فان دي بيك عن الفريق.

فان دي بيك بدأ مسيرته ضمن شباب نادي آياكس أمستردام الهولندي وتدرج في المراحل العمرية بالنادي حتى تم تصعيده للفريق الأول في يناير 2016 وقضى 4 مواسم مع الفريق وحتى انتقل ليونايتد في صيف 2020 ولم يحصل على عدد دقائق كافية خلال موسمين إلى أن رحل لصفوف إيفرتون معارًا في شتاء 2022 وعاد ليونايتد في صيف العام الماضي.

ولعب دوني فان دي بيك 10 مباريات بقميص مانشستر يونايتد خلال الموسم الماضي في جميع المسابقات.