سكاى: فيورنتينا يرفض عرض مانشستر يونايتد لاستعارة أمرابط

رفضت إدارة نادي فيورنتينا الإيطالي العرض المقدم من نظيرتها في مانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب سفيان أمرابط ضمن صفوف فريق فيورنتينا منذ انتقاله من فريق هيلاس فيرونا خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2020.

وذكر جيانلوكا دي ماريزيو، صحفي شبكة سكاي سبورتس أن إدارة النادي الإيطالي رفضت العرض المقدم من مانشستر يونايتد لاستعارة أمرابط خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولعب أمرابط 49 مباراة بقميص فيورنتينا خلال الموسم المنقضي وصنع هدفًا واحدًا؛ وجذب الأنظار خلال بطولة كأس العالم الماضية، قطر 2022، والتي حصد بها المنتخب المغربي المركز الرابع وهو أفضل مركز لمنتخب عربي وإفريقي.

وأفاد دي ماريزيو بأن إدارة فيورنتينا رفضت كل العقود المقدمة للتعاقد مع أمرابط خلال الأيام الماضية، ومن بينها عرض مانشستر يونايتد لاستعارته.

ولعب أمرابط 81 مباراة بقميص فريق فيورنتينا وسجل هدف واحد، من بينهم 23 مباراة خلال الموسم الجاري ولم يساهم في أي هدف.

وبدأ أمرابط مسيرته ضمن صفوف شباب نادي أوتريخت الهولندي وتدرج في المراحل العمرية للنادي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2015 وقضى موسمين مع النادي قبل الانضمام لنادي فينورد، وبعد موسم رحل لكلوب بروج البلجيكي ومنه أعير لهيلاس فيرونا في صيف 2019 ثم تم تفعيل شرط شرائه للنادي الإيطالي في شتاء 2020 ثم انتقل لفيورنتينا وقضى 6 أشهر معارًا لهيلاس فيرونا قبل أن يعود لفيورنتينا في صيف 2020.