الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سكاى: فيورنتينا يرفض عرض مانشستر يونايتد لاستعارة أمرابط

سفيان أمرابط
سفيان أمرابط

رفضت إدارة نادي فيورنتينا الإيطالي العرض المقدم من نظيرتها في مانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب سفيان أمرابط ضمن صفوف فريق فيورنتينا منذ انتقاله من فريق هيلاس فيرونا خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2020.
وذكر جيانلوكا دي ماريزيو، صحفي  شبكة سكاي سبورتس أن إدارة النادي الإيطالي رفضت العرض المقدم من مانشستر يونايتد لاستعارة أمرابط خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولعب أمرابط 49 مباراة بقميص فيورنتينا خلال الموسم المنقضي وصنع هدفًا واحدًا؛ وجذب الأنظار خلال بطولة كأس العالم الماضية، قطر 2022، والتي حصد بها المنتخب المغربي المركز الرابع وهو أفضل مركز لمنتخب عربي وإفريقي.

وأفاد دي ماريزيو بأن إدارة فيورنتينا رفضت كل العقود المقدمة للتعاقد مع أمرابط خلال الأيام الماضية، ومن بينها عرض مانشستر يونايتد لاستعارته.

ولعب أمرابط 81 مباراة بقميص فريق فيورنتينا وسجل هدف واحد، من بينهم  23 مباراة خلال الموسم الجاري ولم يساهم في أي هدف.
وبدأ أمرابط مسيرته ضمن صفوف شباب نادي أوتريخت الهولندي وتدرج في المراحل العمرية للنادي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2015 وقضى موسمين مع النادي قبل الانضمام لنادي فينورد، وبعد موسم رحل لكلوب بروج البلجيكي ومنه أعير لهيلاس فيرونا في صيف 2019 ثم تم تفعيل شرط شرائه للنادي الإيطالي في شتاء 2020 ثم انتقل لفيورنتينا وقضى 6 أشهر معارًا لهيلاس فيرونا قبل أن يعود لفيورنتينا في صيف 2020.

فيورنتينا سفيان أمرابط أمرابط مانشستر يونايتد يونايتد

مواد متعلقة

وولفرهامبتون يوافق على عرض مانشستر سيتى للتعاقد مع ماتيوس نونيز

مانشستر يونايتد يتقدم بعرض رسمي للتعاقد مع مارك كوكوريلا

الأكثر قراءة

أمير يعقوب لـ«الشاهد»: رفضت الاستسلام والنتيجة فاجأت الأطباء

أمير يعقوب لـ"الشاهد": ساعدت زملائى المصابين ولم أهرب من الهجوم الإرهابى

أمير يعقوب لـ"الشاهد": شعرت بحركة فى قدمى بعد ثلاثة أشهر من الإصابة

«المحطات النووية»: إنشاء الوحدة الرابعة بمحطة الضبعة إنجاز تاريخى

عفت السادات: السيسي يحقق الإنجازات بهدوء ودون "دوشة"

تايمز: ليفربول لم يتلق عروضًا لـ محمد صلاح.. ولا نية لبيعه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)