الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سبورت: سفيان أمرابط يفضل الانتقال لأتلتيكو مدريد على مان يونايتد

سفيان أمرابط
سفيان أمرابط

كشفت تقارير صحفية عن تطور في مستقبل المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط فريق فيورنتينا الإيطالي.

وارتبط اسم أمرابط بالانتقال لصفوف فريق مانشستر يونايتد الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لكن حتى الآن، لم يتقدم النادي الانجليزي بعرض رسمي لضمه.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة سبورت الكتالونية، فإن أمرابط يفضل في الوقت الحالي الانتقال لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني على الانتقال لمانشستر يونايتد.

ويلعب سفيان أمرابط ضمن صفوف فيورنتينا منذ انتقاله من نادي هيلاس فيرونا خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2020.

ولعب أمرابط 49 مباراة بقميص فيورنتينا خلال الموسم المنقضي وصنع هدفًا واحدًا؛ وجذب الأنظار خلال بطولة كأس العالم الماضية، قطر 2022، والتي حصد بها المنتخب المغربي المركز الرابع وهو أفضل مركز لمنتخب عربي وإفريقي.

سفيان أمرابط فيورنتينا مانشستر يونايتد اتلتيكو مدريد الدوري الاسباني

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