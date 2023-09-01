المخرج يسرى نصر الله: وقعت فى عشق السينما منذ مشاهدتى للأفلام فى صغرى

الق

قال المخرج يسري نصر الله، إنه كان يريد أن يصبح مخرجًا منذ أن كان عمره ست سنوات، حيث كان هذا طموحخ.

وأضاف المخرج يسري نصر الله، خلال لقابه ببرنامج "عاصمة الفنون" الذي تقدمه الإعلامية هدى كمال عبر قناة القاهرة الإخبارية: “سألت والدي عن صانع أول فيلم شاهدته في حياتي، وقد كان فيلم اسمه رحلة إلى منتصف الأرض، وأجابني بأن من يصنع الفيلم هو المخرج، فقلت له، أريد أن أصبح مخرجا مثله، وكنت لا أحب الرياضيات، فكان والدي ينعتني بالعبيط، لذلك بعدما أنهيت دراسة التوجيهية قررت أن أدرس اقتصاد قسم إحصاء، فقط لأثبت لوالدي أنني ذكي، لكنه وقتها كان قد توفي”.

وتابع: “كنت دائما أشارك في حركة نوادي السينما وأكتب مقالات، ومن ثم سافرت إلى بيروت وعملت في مجلة السفير كناقد سينمائي، وكانت بالنسبة لي في هذه الفترة كان لابد أن أكتب ثلاث مقالات في الأسبوع، وكنت أكتب عما أحبه في السينما وعلاقتي بها”.

وأوضح أن فيلم "عودة الابن الضال" كان فارقا جدا في حياته.