الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تقديم منى المراغى.. لقطات من تغطية "الحياة" الحصرية لمهرجان القلعة

منى المراغى
منى المراغى

قدمت الإعلامية منى المراغي، الخميس، تغطية خاصة لـ مهرجان القلعة في نسخته الــ31، وذلك ضمن النقل الحصري لشبكة تليفزيون الحياة، للمهرجان الذي انطلق الجمعة الماضية.

حفل علي الحجار بمهرجان القلعة

وبينت لقطات نشرتها "الحياة" على منصاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، الإعلامية منى المراغي خلال نقل فعاليات المهرجان، وأحدث مستجدات الفعالية التي يتابعها الملايين من محبي الفن والغناء في مصر والوطن العربي.

ونشرت "الحياة" صورًا من كواليس حفل الفنان علي الحجار على مسرح القلعة مساء الخميس، حيث قدم مجموعة من أغنياته الشهيرة وسط تفاعل كبير من جانب الحضور.

وأذاعت قناة "الحياة" بداية من يوم الجمعة 25 أغسطس حفلات الدورة الــ31 من مهرجان القلعة بشكل حصري على الهواء مباشرة، حيث شهدت الليلة الافتتاحية عدد من التكريمات لنجوم وصناع الموسيقى والغناء، كما شهدت فقرة غنائية للمطربة فايا يونان وبعدها سهرة مع النجم مدحت صالح.

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تذيع قناة الحياة، على مدار أسبوعين حفلات لأبرز وأهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، ومن بينهم هاني شاكر، علي الحجار، وليد توفيق، نادية مصطفى، هشام عباس، سيمون، عمر خيرت، مصطفى حجاج، وغيرهم من أبرز نجوم الموسيقى والغناء.

تأتي إذاعة حفلات مهرجان القلعة، استمرارًا للفعاليات الفنية والثقافية التي تذيعها قناة الحياة بشكل حصري، وآخرها حفلات مهرجان العلمين وحفل مهرجان القاهرة للدراما وحفل الأساتذة ومهرجان جرش ومهرجان أسوان وغيرها من الفعاليات الفنية والثقافية.

حفل علي الحجار بمهرجان القلعة مهرجان القلعة حفل علي الحجار القلعة شبكة تلفزيون الحياة

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بث مباشر لحفل الفنان على الحجار بمهرجان القلعة على قناة الحياة

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