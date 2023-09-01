مواقيت الصلاة اليوم فى القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 1-9-2023

يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة مع تغيرها بصورة شبه يومية لتأثرها باختلاف طول الليل والنهار مع تغير فصول السنة ، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، لذا يسعى المسلمون لإقامتها في مواعيدها، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 1-9-2023.

مواقيت الصلاة في القاهرة

المدينة التاريخ الفجر شروق الظهر العصر المغرب العشاء القـاهـرة 2023-08-31 5:1 ص 6:31 ص 12:55 م 4:29 م 7:19 م 8:39 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

المدينة التاريخ الفجر شروق الظهر العصر المغرب العشاء الأسكندرية 2023-08-31 5:4 ص 6:35 ص 1:0 م 4:36 م 7:25 م 8:46 م

مواقيت الصلاة في المحافظات

المدينة التاريخ الفجر شروق الظهر العصر المغرب العشاء طنطــا 2023-08-31 5:1 ص 6:32 ص 12:56 م 4:31 م 7:21 م 8:41 م المنصورة 2023-08-31 4:58 ص 6:30 ص 12:55 م 4:30 م 7:19 م 8:40 م الزقـازيق 2023-08-31 4:59 ص 6:30 ص 12:54 م 4:29 م 7:18 م 8:39 م أسيــوط 2023-08-31 5:7 ص 6:34 ص 12:56 م 4:27 م 7:17 م 8:34 م سـوهاج 2023-08-31 5:6 ص 6:32 ص 12:54 م 4:24 م 7:14 م 8:31 م بنى سويف 2023-08-31 5:3 ص 6:33 ص 12:56 م 4:29 م 7:19 م 8:38 م المنـيـا 2023-08-31 5:7 ص 6:35 ص 12:57 م 4:30 م 7:19 م 8:38 م قـــنا 2023-08-31 5:2 ص 6:29 ص 12:49 م 4:20 م 7:10 م 8:27 م أســوان 2023-08-31 5:5 ص 6:29 ص 12:49 م 4:16 م 7:8 م 8:23 م