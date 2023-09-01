الجمعة 01 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 1-9-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة مع تغيرها بصورة شبه يومية لتأثرها باختلاف طول الليل والنهار مع تغير فصول السنة ، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، لذا يسعى المسلمون لإقامتها في مواعيدها، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 1-9-2023.

مواقيت الصلاة في القاهرة 

المدينةالتاريخالفجرشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
القـاهـرة2023-08-315:1 ص6:31 ص12:55 م4:29 م7:19 م8:39 م

 

 

"الإفتاء" تتيح التسجيل ببرنامج تدريب وتأهيل المقبلين على الزواج

مفتى الجمهورية: الإفتاء من أولوياتها توصيل الرسالة الدينية والإفتائية الوسطية للدولة

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 

المدينةالتاريخالفجرشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الأسكندرية2023-08-315:4 ص6:35 ص1:0 م4:36 م7:25 م8:46 م

 

مواقيت الصلاة في المحافظات 

المدينةالتاريخالفجرشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
طنطــا2023-08-315:1 ص6:32 ص12:56 م4:31 م7:21 م8:41 م
المنصورة2023-08-314:58 ص6:30 ص12:55 م4:30 م7:19 م8:40 م
الزقـازيق2023-08-314:59 ص6:30 ص12:54 م4:29 م7:18 م8:39 م
أسيــوط2023-08-315:7 ص6:34 ص12:56 م4:27 م7:17 م8:34 م
سـوهاج2023-08-315:6 ص6:32 ص12:54 م4:24 م7:14 م8:31 م
بنى سويف2023-08-315:3 ص6:33 ص12:56 م4:29 م7:19 م8:38 م
المنـيـا2023-08-315:7 ص6:35 ص12:57 م4:30 م7:19 م8:38 م
قـــنا2023-08-315:2 ص6:29 ص12:49 م4:20 م7:10 م8:27 م
أســوان2023-08-315:5 ص6:29 ص12:49 م4:16 م7:8 م8:23 م

 

 

 

 

 

 

 

 

اقرأ أيضًا

دعاء وأذكار الصباح اليوم الخميس 31-8-2023 مكتوبة

الصلاة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء مواقيت الصلاة في القاهرة مواقيت الصلاة في الإسكندرية مواقيت الصلاة في المحافظات

الأكثر قراءة

الجزائر: إصدار العدالة السويسرية أحكامًا على دولة ذات سيادة "غير مقبول"

على الحجار يشعل مهرجان القلعة بالأغانى الوطنية.. والجمهور يرفع أعلام مصر

حقيقة التمثال الذى أخذ معه "محمد صلاح".. "سيلفى"

إيلون ماسك يعلن عن تحديثات جديدة على منصة إكس تشمل المكالمات الصوتية والمرئية

أبرزهم تايلور سويفت.. 3 ألبومات غنائية عالمية جديدة فى الخريف

وول ستريت جورنال: تباطؤ الاقتصاد الصينى يضر بالعاملين بشحن البضائع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الرئيس الأكثر إنجازًا فى الملف الاقتصادى

مدحت بشاى

ولاية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

د. محمد عفيفي

الدور المصرى فى السودان

ماجد حبته

مشروعات التنمية الزراعية

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال