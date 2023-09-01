مواقيت الصلاة اليوم فى القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 1-9-2023
يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة مع تغيرها بصورة شبه يومية لتأثرها باختلاف طول الليل والنهار مع تغير فصول السنة ، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، لذا يسعى المسلمون لإقامتها في مواعيدها، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 1-9-2023.
مواقيت الصلاة في القاهرة
|المدينة
|التاريخ
|الفجر
|شروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|القـاهـرة
|2023-08-31
|5:1 ص
|6:31 ص
|12:55 م
|4:29 م
|7:19 م
|8:39 م
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
|المدينة
|التاريخ
|الفجر
|شروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الأسكندرية
|2023-08-31
|5:4 ص
|6:35 ص
|1:0 م
|4:36 م
|7:25 م
|8:46 م
مواقيت الصلاة في المحافظات
|المدينة
|التاريخ
|الفجر
|شروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|طنطــا
|2023-08-31
|5:1 ص
|6:32 ص
|12:56 م
|4:31 م
|7:21 م
|8:41 م
|المنصورة
|2023-08-31
|4:58 ص
|6:30 ص
|12:55 م
|4:30 م
|7:19 م
|8:40 م
|الزقـازيق
|2023-08-31
|4:59 ص
|6:30 ص
|12:54 م
|4:29 م
|7:18 م
|8:39 م
|أسيــوط
|2023-08-31
|5:7 ص
|6:34 ص
|12:56 م
|4:27 م
|7:17 م
|8:34 م
|سـوهاج
|2023-08-31
|5:6 ص
|6:32 ص
|12:54 م
|4:24 م
|7:14 م
|8:31 م
|بنى سويف
|2023-08-31
|5:3 ص
|6:33 ص
|12:56 م
|4:29 م
|7:19 م
|8:38 م
|المنـيـا
|2023-08-31
|5:7 ص
|6:35 ص
|12:57 م
|4:30 م
|7:19 م
|8:38 م
|قـــنا
|2023-08-31
|5:2 ص
|6:29 ص
|12:49 م
|4:20 م
|7:10 م
|8:27 م
|أســوان
|2023-08-31
|5:5 ص
|6:29 ص
|12:49 م
|4:16 م
|7:8 م
|8:23 م