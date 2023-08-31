للحد من تداعيات التغيرات المناخية.. اتفاقية تعاون بين جامعة الإسكندرية والقابضة لمياه الشرب

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية صباح اليوم تفعيل بروتوكول التعاون بين المركز الهندسي لجامعة الإسكندرية ، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لاستكمال تقديم كافة أشكال الدعم والاستشارات الفنية، لباقي مراحل مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية والإشراف على إجراءات التشغيل المتعلقة بها على غرار المراحل السابقة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بوضع حلول جذرية وليست مؤقتة تساهم بشكل كبير في الحد من الآثار الناجمة عن تداعيات التغيرات المناخية بمحافظة الإسكندرية وكذلك الإستفادة بكل كميات المياه بمشروع الدلتا الجديد.

مشروع الاستراتيجية الكاملة لإدارة مياه الأمطار

وفي هذا الإطار ثمن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الدور الذي تلعبه جامعة الإسكندرية بإعتبارها بيت الخبرة الفنية الذى يتم الإستعانة بها في الإشراف وتقديم الإستشارات الفنية أثناء تنفيذ المشروعات الكبرى ومن بينها مشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار والذى يعد أحد أهم الحلول الجذرية التي ستساهم بشكل كبير في الحد من تداعيات الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية بموسم النوات.

مراحل المشروع

وأوضح محافظ الإسكندرية أن تنفيذ المشروع يتم علي عدة مراحل وفق خطة محددة تم وضعها على أساس أولويات عملية التنفيذ داخل أحياء الإسكندرية ويتم ذلك وسط ظروف صعبة تستدعي العمل على مدار الـ24 ساعة بذروة فصل الصيف لإضطرار الجهات المنفذة للعمل قبل بدء موسم الشتاء والنوات.

وفي هذا السياق أشاد محافظ الإسكندرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة التى تباشر العمل بالمشروع على مدار الساعة فى ظل تحديات ومعوقات شديدة الصعوبة تظهر أثناء عملية التنفيذ بسبب تهالك البنية التحتية التي لم تتغير طيلة عهود طويلة مؤكدا أنه رغم كل تلك الصعوبات يتم إنجاز مراحل المشروع في وقتها المحدد دون أي تأخر في عملية التسليم.

وأشاد الشريف بتفهم مواطنى الإسكندرية لطبيعة هذا المشروع الحيوي رغم معاناتهم اليومية طيلة تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن الهدف الاستراتيجي عقب الانتهاء من جميع مراحل مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية هو الإستفادة الكاملة بكل نقطة مياه بمشروع الدلتا الجديدة والذي يعد أحد أضخم المشروعات القومية التي يتم تحت إشراف مباشر من رئاسة مجلس الوزراء، لذا يتم التنسيق المستمر والتعاون الكامل بين جميع الجهات والأجهزة التنفيذية بالإسكندرية لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع.

وخلال الاجتماع أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على أهمية تنفيذ المشروع بالإسكندرية بهدف زيادة القدرة الاستيعابية لشبكات مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار، للمساهمة في حل المشكلات المتراكمة التي ظهرت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور علي عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب نائبا عن الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والدكتور وليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية واستشاري تنفيذ المشروع ، والدكتور زياد الصياد مدير المركز الهندسي لكلية الهندسة جامعة الاسكندرية ولفيف من أعضاء فريق العمل.

محافظ الإسكندرية يشهد اتفاقية تعاون

محافظ الإسكندرية يشهد اتفاقية تعاون