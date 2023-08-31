دفاعًا عن شقيقته.. تفاصيل مقتل بائع فاكهة على يد عامل فى أوسيم

يقف "عصام" يوميًا على عربة صغيرة لبيع الفاكهة بمنطقة أوسيم، ليجني بعض المال للإنفاق على أسرته ووالده المريض، وبعد يومًا شاق يذهب لمنزله للاطمئنان على والده وأخذ قسطا من الراحة ليكمل عمله في اليوم التالي، واستمر ذلك الحال لعدة سنوات دون كلل أو ملل.

مكالمة هاتفية من شقيقة المجني عليه

وفي يوم شاق وأثناء عمل "عصام" على عربة الفاكهة، جاءت له مكالمة هاتفية من شقيقته تخبره بأنها بالمنزل، بعدما تركت بيت زوجها بسبب خلافات أسرية، فقرر الذهاب لها وإيجاد حل لتلك المشكلة لكنه تفاجأ بالزوج يصرخ في وجه شقيقته، مهددًا لها بالطلاق إذا لم تمتنع عن الوقوف في الشارع وبيع الخضروات.

المتهم سدد ضربات قالته لـ"عصام"

وفي اليوم التالي ذهبت شقيقة "طارق" لبيع الخضراوات دون علم زوجها، وذلك للإنفاق على أبنائها بعدما رفض زوجها دفع المال لهم والإتيان بمتطلبات أبنائه، وبدأت في بيع الخضراوات بجانب شقيقها لتوفير بعض المال، لكن انقلب المشهد رأسًا على عقب عندما رآها زوجها وهي على "فرش" الخضروات، فأسرع إليها وبدأ في تسديد الضربات الموجعة لها، ليبدأ شقيقها"عصام" في التدخل في محاولة منه لإنقاذ شقيقته، لكن الزوج أخرج سلاح أبيض "سكين" وسدد له عدة طعنات نافذة في الصدر على إثرها سقط جثة هامدة غارقًا في دمائه أمام مرأى ومسمع من الجميع، وفقًا لما ذكره أحد شهود العيان في حديثه لـ "الدستور".

المجني عليه لم يسبق له الشجار

وأضاف أن المجني عليه لم يسبق له الشجار مع أحد وكان دائمًا في عمله، وذكر أن يوم الحادث جاء زوج شقيقته وبدأ في ضرب شقيقة المجني عليه ليبدأ "عصام" في التدخل لإنقاذ شقيقته لكن المتهم سدد له طعنات متتالية أودت بحياته في الحال وسقط جثة هامدة بجانب عربة الفاكهة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة أوسيم بلاغًا من أحد الأهالي يفيد، بمقتل أحد الأشخاص بمنطقة أوسيم، على يد زوج شقيقته، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات أن عاملا قتل بائعا فاكهة طعنًا بسلاح أبيض “سكين” نتيجة خلاف بينهما.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهم أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.