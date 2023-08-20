الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن عامًا لعامل يتعاطى الهيروين فى أوسيم

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل، بالسجن عامًا مع الشغل؛ لتورطه في تعاطي المواد المخدرة بمنطقة أوسيم.

البداية كانت في أثناء تفقد قوة من الشرطة بمنطقة أوسيم تم الاشتباه في وائل سيد محمد عبد العال، 33 سنة، عامل، وبتفتيشه عثر معه على كمية من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

وأقر المتهم بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار في المواد المخدرة، بقصد التعاطي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وحمل 4373 لسنة 2023، العرض على النيابة التي أحالته للجنايات التي أصدرت قرارها السابق.

محكمة جنايات الجيزة عامل السجن عام ا منطقة أوسيم المواد المخدرة

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