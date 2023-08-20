السجن عامًا لعامل يتعاطى الهيروين فى أوسيم

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل، بالسجن عامًا مع الشغل؛ لتورطه في تعاطي المواد المخدرة بمنطقة أوسيم.

البداية كانت في أثناء تفقد قوة من الشرطة بمنطقة أوسيم تم الاشتباه في وائل سيد محمد عبد العال، 33 سنة، عامل، وبتفتيشه عثر معه على كمية من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.



وأقر المتهم بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار في المواد المخدرة، بقصد التعاطي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وحمل 4373 لسنة 2023، العرض على النيابة التي أحالته للجنايات التي أصدرت قرارها السابق.