مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف كواليس قرار تمديد مهمة الأمم المتحدة بلبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل “القاهرة الإخبارية”، إنه تم الموافقة على تمديد مهمة الأمم المتحدة في لبنان لمدة عام آخر، وهذا القرار سيكون له ردود أفعال متباينة في الداخل اللبناني.

أعمال الأمم المتحدة بلبنان

وأكد “سنجاب” خلال مداخلة هاتفية لـ“القاهرة الإخبارية”، أن هذا القرار أخذ الكثير من الوقت للمناقشة والتشارور على هذا التمديد.

وتابع: "هذا القرار يعني السماح للأمم المتحدة بالتحرك والقيام بالمهام بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، وتم الاستجابة لمطلب لبناني قبل هذا القرار والذي تمثل في دعوة إسرائيل إلى ترك شمال بلدة الغجر على الحدود اللبنانية، مع وقف الانتهاكات المتكررة على الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل".

تهديد استقرار لبنان

واستطرد: تعرضت القوات الجوية اللبنانية إلى حادث مؤلم بعد سقوط طائرة جوية لبنانية، ولهذا زار اليوم نجيب ميقاتي القائم بتصريف أعمال الحكومة اللبنانية القاعدة الجوية اللبنانية، مؤكداً أن هناك مؤامرات تستهدف وحدة استقرار الدولة اللبنانية كثيراً.