حقيقة احتلال مسلحى "مخيم عين الحلوة" مبانى تابعة للأونروا

رصد أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، تفاصيل احتلال مسلحي "مخيم عين الحلوة" مبانى تابعة للأونروا.

وقال خلال مداخلة هاتفية من بيروت، عبر قناة "القاهرة الإخبارية":"الأونروا أكدت أن هناك مسلحين داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينين في لبنان، يتخذون من المدارس ومنشآت للأونروا مقرات لهم".

وتابع "الأونروا طالبت بسرعة التحرك وإخلاء تلك المقرات وعودة الاستقرار مرة أخرى لمخيم عين الحلوة لكي تتمكن من إعادة الدعم مرة أخرى".

وواصل سنجاب:"الأونروا تحدثت تحديدا عن مجمع للمدارس يضم 4 مدارس وتخدم أكثر من 3200 طفل من أطفال اللاجئين في مخيم عين الحلوة".