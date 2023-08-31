طفرة دعوية ومعمارية بمساجد المحروسة.. علماء الأزهر: «الشكر للمستحق عبادة»

أشاد علماء برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، بالطفرة الكبيرة التى يشهدها النشاط الدعوى وكذلك الطفرة الحضارية والمعمارية الكبيرة فى المساجد، فى مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المساجد فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تشهد طفرة حضارية كبيرة، لافتا إلى أن المساجد تحولت إلى منابر ثقافية.

وقال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامية، إن المساجد فيها اهتمام مبنى ومعنى، وأنشطة على مدار الساعة، باهتمام من الدولة، لافتا إلى أننا نعيش العصر الذهبى للدعوة والمساجد.

وأكد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن المساجد أصبحت على مستوى العمارة تضاهى أفخم المساجد فى العالم، وعلى مستوى الدعوة، أصبحت شعلة نشاط دعوى وعلمى ما بين مجالس فقه وحديث ومقارئ قرآنية للرجال والنساء والأطفال، لافتا إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لرفع كفاءة النشاط الدعوى، وبالتالى الشكر للمستحق عبادة.

كما استعرض خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، صورًا لعدد من المساجد الحاصلة على شهادة الاعتماد وضمان الجودة، مشيدا بالتطور الحضارى والمعمارى للمساجد، لافتا إلى أن المساجد اتسمت بالعمارة والهندسة الرائعة، ومعظمها فى محافظات وقرى.

ومن بين المساجد التى استعرضها الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، "مسجد الصحابة بشرم الشيخ، المسجد الكبير بالبحيرة، مسجد الفتح فى قنا، مسجد فاطمة النبوية فى القاهرة، مسجد الدعوة فى دمياط الجديدة، المجمع الإسلامي فى الجيزة، المسجد السلام فى بورسعيد".

واعلنت وزارة الوقاف المصرية، عن حصول 45 مسجدًا جديدًا على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى، حيث أكدت أنه بناء على تقرير لجنة الجودة والاعتماد بوزارة الأوقاف المصرية، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عدة مساجد جديدة تم حصولها على ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى فئة (أ).