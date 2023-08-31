خالد الجندي: المساجد تحولت لمنابر ثقافية في عهد الرئيس السيسي (فيديو)

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المساجد فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تشهد طفرة حضارية كبيرة، لافتا إلى أن المساجد تحولت إلى منابر ثقافية.

واستعرض “الجندي” خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، صورًا لعدد من المساجد الحاصلة على شهادة الاعتماد وضمان الجودة، مشيدا بالتطور الحضارى والمعمارى للمساجد، لافتا إلى أن المساجد اتسمت بالعمارة والهندسة الرائعة، ومعظمها فى محافظات وقرى.

ومن بين المساجد التى استعرضها الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، "مسجد الصحابة بشرم الشيخ، المسجد الكبير بالبحيرة، مسجد الفتح فى قنا، مسجد فاطمة النبوية فى القاهرة، مسجد الدعوة فى دمياط الجديدة، المجمع الإسلامي فى الجيزة، المسجد السلام فى بورسعيد".

اعتماد المساجد ضمان الجودة

وكانت وزارة الأوقاف، أعدت مؤخراً خريطة لاعتماد عدد من المساجد ضمن ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي، حيث أصدرت 3 فئات ضمن “أ، ب و،ج”.

وكانت وزارة الوقاف المصرية، أعلنت عن حصول 45 مسجدًا جديدًا على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى، حيث أكدت الأوقاف أنه بناء على تقرير لجنة الجودة والاعتماد بوزارة الأوقاف المصرية، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عدة مساجد جديدة تم حصولها على ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى فئة (أ).

كما كشف الدكتور محمد نصار ، مدير عام شئون المساجد بوزارة الأوقاف، في وقت سابق عن تقسيم المساجد إلى ثلاثة فئات (أ ،ب ، ج)، موضحا أن الفئة أ هي المساجد التي حصلت على شهادة الجودة بنسبة 90% فأكثر، والفئة ب ، هي المساجد التي حصلت على شهادة الجودة من 85% إلى 89% ، والفئة ج من 75% إلى 80%.

وهذه الشهادة تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي، وعلى أن يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل ثلاث سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.