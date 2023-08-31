الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات مكبرة لضبط وصلات المياه المخالفة في دمياط

وصلات المياه
وصلات المياه

واصلت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش والرقابة بالتعاون مع إدارة الخلسة والمخالفات والقطاع التجارى بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عملها بضبط الوصلات المخالفة، بناء على تعليمات اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس الإدارة.

وأوضح العقيد إيهاب عبد المطلب الخبير الأمنى والمشرف على إدارة الجلسة والمخالفات بالشركة، أنه تم عمل 360 محضرًا للتوصيلات العشوائية والخلسة والتي يلجأ إليها البعض هروباً من اتباع الإجراءات القانونية للتوصيل، أو لسرقة المياه، والاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد أي مستحقات.

كما تم تحصيل عدد 1354 مقايسة، هذا الى جانب حصر لجميع التعديات على خطوط الصرف الصحى بنطاق ومركز ومدينة دمياط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات كما تم اكتشاف عدد 320 حالة تعدٍ ومخالفة وتم التعامل معها وتقنين وضعها وسداد جديات تعاقد ومخالفات بالإضافة إلى الأعمال اليومية  بالتعاون مع لجان تنشيط التحصيل بمدينة رأس البر لتحصيل المتأخرات من المشتركين الممتنعين عن سداد فواتير استهلاك المياه لفترات طويلة.

وأشار رئيس الشركة، إلى أن تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات، وأن الشركة ستستمر في مواجهة تلك الممارسات تطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية، وحتى تستطيع شركة دمياط القيام بدورها على النحو الأمثل من أعمال الصيانة والتشغيل ورفع معدلات الجودة لتقديم أفضل الخدمات.

وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على رفع كثافة الفصول بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات"  للعام الدراسي 2023-2024، حيث سيتم رفع كثافة الفصول بالمدارس الرسمية للغات بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية لعدد (55) تلميذ لكل فصل، وكذا رفع كثافة الفصول للمدارس الرسمية المتميزة للغات بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية لعدد 50 تلميذ لكل فصل.

وقد جاء ذلك القرار في ضوء تزايد إقبال أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بالمدارس الرسمية والمدارس الرسمية المتميزة للغات وعدم كفاية الأماكن المتاحة طبقاً للكثافة المقررة في استيعاب تحويلات التلاميذ العائدين من الخارج ومن المحافظات.

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