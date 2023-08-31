كتاب دورى لتسهيل تحويل الطلاب إلى مدارس بدر والعاصمة الإدارية

أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابا دوريا رقم (۳۱) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣١، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق الاستقرار اللازم لأسر العاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية.

تحويل الطلاب إلى مدارس مدينة بدر والعاصمة الإدارية

وأكد الكتاب الدورى، أنه يتم التنبيه باتخاذ اللازم نحو تسهيل إجراءات تحويل الطلاب إلى مدارس مدينة بدر والعاصمة الإدارية، وعدم التقيد بالكثافة العددية المقررة، لأبناء العاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية.

كما أشار الكتاب الدورى إلى أن تكون عملية تحويل الطلاب سلطة مديري المديريات والإدارات التعليمية، ودون الرجوع للوزارة، وللم شمل الأسرة، مشددا على جميع الجهات المعنية تنفيذ ما ورد بالكتاب الدوري.

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، اجتماعًا مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديرى المراحل النوعية، وموجهين العموم للمواد الدراسية، بمحافظة مطروح، بمقر ديوان عام المحافظة؛ وذلك لاستعراض الآليات والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطوير العملية التعليمية، والاطمئنان على الاستعدادات للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

جاء ذلك بحضور الدكتور اللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وعمرو شحاتة مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بزيارة محافظة مطروح، مؤكدًا أن اللواء خالد شعيب لا يألو جهدًا في تقديم كافة سبل الدعم للمنظومة التعليمية بالمحافظة.

من جانبه، رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، مؤكدًا اعتزازه بهذه الزيارة المثمرة والجهود المبذولة للارتقاء بالعملية التعليمية في المحافظة.

وأكد اللواء خالد شعيب أن المحافظة حريصة على افتتاح مدارس جديدة بالمحافظة لمواجهة الكثافات الطلابية، حيث تم اليوم وضع حجر أساس مجمع مدارس الريفية والتي تضم مدرسة أجيال المستقبل من الحضانة للثانوي ومدرسة سما العلم للتعليم الأساسي بنات، بالإضافة إلى افتتاح المدرسة المصرية اليابانية، مشيرًا إلى أنه من المقرر افتتاح مدارس جديدة خلال الفترة المقبلة على مستوى المحافظة.

وزير التربية والتعليم