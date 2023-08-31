محلات وسط البلد  قبلة المواطنين قبل المدارس.. زحام شديد لشراء المستلزمات الدراسية

تزدحم منطقة وسط البلد مع بداية الموسم الدراسي لشراء مستلزمات المدرسة وحيث تعتبر منطقة وسط البلد من أكبر المناطق التي يوجد بها تنوع كبير في الملابس والشنط والأحذية وأيضًا الأدوات المدرسية، وتقدم تخفيضات كبير تزامنًا مع الأوكازيون الصيفي ولها زبائن خاصة من جميع المحافظات نظرًا للتنوع الكبير الذي تشتهده تلك المنطقة بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

الأسعار في وسط البلد في متناول الجميع

قالت سارة أحد أولياء الأمور: "إن الأسعار في منطقة وسط البلد وتحديدًا في شارع 26 يوليو لم تختلف عن سابقيها حيث بدأت الأسعار تسير على وتيرة العتبة والموسكي فالشنطة محلية الصنع بدأ ثمنها من 150 جنيهًا ووصلت إلى 200 على حسب الحجم والمقاس أما الشنطة المستوردة فبدأ ثمنها من 400 إلى 1500 الترولي حسب النوع والخامة".

الأدوات المدرسية متنوعة

وأضافت أم حلا سيدة أخرى: "بنعتمد كل عام علي شراء الأدوات المدرسية التي نحتاجها من وسط البلد لأنها متنوعة وبها أسعار مختلفة تناسب جميع الفئات سواء الشنط أو الزي المدرسي والأحذية وتبدأ الأحذية السبورت من 150 جنيهًا حتى 300 جنيه".

أفضل أماكن الملابس

وتابعت أن الأسواق الشعبية مثل العتبة والموسكي لم تختلف كثيرًا عن منطقة وسط البلد لأنها قريبة منها ولكن نفضل وسط البلد هروبًا من التكدس الشديد الذي تشهده تلك الأماكن، قائلة: "بالنسبة لي شارع طلعت حرب و26 يوليو من أفضل الأماكن التي اشتري منها الملابس والشنط حتى في الأعياد والمناسبات لأن الملابس متنوعة بشكل كبير وخاصة وقت التخفيضات فرصة نستفيد باللبس مع موسم الأوكازيون".

أسعار شنط المدارس داخل محلات وسط البلد:

سعر شنطة مدرسة بعجل ترولي مستوردة قابلة للفك مقاس 18 بسعر يبدأ من 500 جنيه.

شنطة للظهر بذراعين ذات طباعات كرتونية مختلفة مقاس وسط وجيب أمامي بسعر 250 جنيهًا، وتختلف حسب المقاس.

شنطة لاب توب حجم واحد مستوردة 400 جنيه.

شنطة للمدرسة للظهر بذراعين سبورت 350 جنيهًا.

شنطة مدرسية بعجل ترولي حجم وسط متعددة الألوان والأشكال للبنات والأولاد بسعر 1200 جنيه.

شنطة صغيرة لرياض أطفال برسومات مختلفة بسعر 100 لـ150 جنيهًا.

الأدوات المدرسية داخل وسط البلد

الأدوات المدرسية داخل وسط البلد

الأدوات المدرسية داخل وسط البلد