مجدي شاكر: المصري القديم كان راقيا في اختيار الزينة والحُلي

كشف الدكتور مجدي شاكر، الخبير الأثري، عن أسرار صناعة الحلي بمصر القديمة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن المصري القديم كان يستخدم عظام الحيوانات وريش وبيض النعام في عمل عقود، ثم بدأ يستخدم المعادن كالذهب والفضة والزمرد في تنفيذ الزينة الخاصة به.

وأضاف أن الزينة لم تقتصر الزينة في مصر القديمة على النساء فقط بل امتدت إلى الرجال ولم تقتصر على الحياة فقط ولكنها امتدت مع المصري القديم للحياة الأخرى.

وأشار إلى الأمم والأشخاص تقاس بملابسهم، حيث كان المصري القديم راقيا في الزينة كما كان راقيا في كافة مظاهر الحياة.

وأوضح أن اللون الأزرق كان مرتبط لدى المصري القديم بالحظ، واللون الأخضر كان مرتبط لديه بالبعث والخلود، اللون الأحمر مرتبط باتقاء الشرور.

ولفت إلى أن الأقزام هم من كانوا يعملون في الزينة بمصر القديمة، نظرا لأنه بطيء الحركة وعند محاولته لسرقة أي مجوهرات كان يسهل الإمساك به.