منها حصن بابليون.. تفاصيل المناطق الأثرية التى تفقدها رئيس الوزراء

كشف عوض الغنام، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، تفاصيل المناطق الأثرية ومركز السيطرة للشبكة الوطنية الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي اليوم.

وقال "الغنام" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن حصن بابليون تعرض للإهمال لفترة طويلة من الزمن وتم تطويره وتجديده وافتتاحه أيضًا وبدءًا من الغد ستكون أبوابه مفتوحة أمام جميع السياح والمواطنين.

وعن بوابة عمرو بن العاص التي دخل منها سيدنا عمرو رضي الله عنه بعدما افتتح مصر، أكد أن هذا الحصن يعتبر مركزية الدولة الرومانية داخل مصر.

وأوضح أن هناك رمزين مهمين داخل هذا الحصن الأول يحتضن بداخله طاحونة تاريخية مازالت موجودة حتى الآن، والثاني إطلالة هامة للكنيسة المعلقة بأحد الأبراج الموجودة بالحصن وسميت بالمعلقة لأنها معلقة فوق هذا البرج.