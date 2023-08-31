الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 6 سنوات لطباخ يتاجر بالمخدرات في الإسكندرية

المتهم
المتهم

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله الكيلاني، رئيس المحكمة، بمعاقبة طباخ غيابيا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمة مبلغ مالى قدرة مائة ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عماد عبد النبي العيسوي والمستشار أحمد فاروق عبد اللطيف والمستشار مصطفى قايد الحميلي.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 58 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة المنتزة اول، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.
 

تحريات المباحث: المتهم يتاجر بالمخدرات


توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة أول، إلى أنه على إثر ورود معلومات أكدتها التحريات السرية مفادها قيام المتهم " ك.م.م" طباخ بالاتجار في المواد المخدرة، انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده فابصرته حال عرضه قطعة حشيش على أحد عملائه وردها إليه بعد فحصها، فتمكنت من ضبطه ولاذا العميل بالفرار، وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح أبيض ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتبين من تقرير المعمل الكيميائى أن المواد المضبوطة بحوزة المتهم لمخدر الحشيش ووزنت 64.46 جراما، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.

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