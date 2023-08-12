المشدد 10 سنوات لعاطل يتاجر بالمواد المخدرة فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بلال محمد إبراهيم أبوالسعود رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغًا ماليًا قدره مائتا ألف جنيه، عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط والسلاح الأبيض وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدى الجندى، والمستشار رامى سعد محمد وسكرتير المحكمة مصطفى عبدالعظيم.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 3896 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الجمرك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن التحريات السرية دلت على قيام المتهم "ك.ال.خ" عاطل، يمارس نشاطًا إجراميًا في الاتجار بالمواد المخدرة، مستخدمًا سيارة في أعمال الترويج، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم، ونفاذًا للقرار انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده وأبصرته ممسكًا في يده حقيبة فأسرعت القوة من ضبطه وانتزاع الحقيبة من يده وبفض محتوياتها تبين أنها تحوي علي عدد 100 طربة حشيش وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض مطوة.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض لحماية نشاطه الإجرامي، وحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية.