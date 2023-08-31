الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر سيجعل مصر من الأسواق الرئيسية عالميًا

النائب محمود عصام
النائب محمود عصام

قال النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، إن مصر تمتلك كل المقومات التي تجعلها واحدة من أسواق الهيدروجين الرئيسية في العالم، مشيدًا بقرار الحكومة تشكيل المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة.

استحواذ مصر على 8% من إنتاج العالم

وأكد عصام، في تصريحات له اليوم، أن المجلس الجديد ستكون من مهامه متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، التي تستهدف وضع إطار تنظيمي لإنتاج الهيدروجين محليًا وأن تستحوذ مصر على حصة تقدر بنحو 8٪ من إنتاج العالم، كما سيتولى المجلس وضع السياسات والخطط والتشريعات القانونية اللازمة لتنفيذ تلك المستهدفات الحكومية وتنسيق العمل بين الوزارات، وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

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منافسة شرسة

وأضاف عصام، أن هذا القطاع يحظى بمنافسة شرسة بين دول المنطقة العربية الذين يسعون لتكوين منصات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا، وبالتالي سيكون عامل السرعة في حسم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة وجذب المستثمرين الأجانب وتقديم الحوافز المطلوبة، وحل ما قد يقابلهم من معوقات، أمرًا مهمًا لاقتناص حصة من تحركات رؤوس الأموال الدولية في هذا القطاع، منوهًا بالتيسيرات التي تقدمها الحكومة ومن بينها منح الرخصة الذهبية لكل مشروعات الهيدروجين الأخضر فورًا وتوفير احتياجاتهم من الأراضي، فضلًا عن التخفيضات الضريبية لتلك المشروعات.

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إلزام جهات الحكومية

وأكد أن المجلس الجديد سيعمل على التنسيق بين الوزارات المختلفة وسيكون من حقه إلزام كل الجهات الحكومية بتنفيذ ما يصدره من قرارات لتحفيز الاستثمار والتعامل مع ما قد يطرأ من مشكلات، داعيًا إلى إنشاء جهة واحدة تكون مسئولة عن التعامل مع المستثمرين للحصول على كل الموافقات والتراخيص ومتابعة أعمال تنفيذ المشروعات وتلقي كل طلبات واستفسارات المستثمرين، على أن ترفع تقاريرها إلى المجلس الوزاري للتعامل مع أي مشكلات أو معوقات قد تعطل من تنفيذ تلك المشروعات.

اقتناص حصة مهمة من الاستثمارات

وشدد على أن التقارير الدولية تتوقع أن تنجح مصر في اقتناص حصة مهمة من الاستثمارات الموجه لهذا القطاع، والذي من المتوقع أن يستحوذ وحده على 25٪ من إنتاج الطاقة عالميا بحلول عام 2050 بحجم استثمارات تتخطى 10 تريليونات دولار خلال نفس الفترة.

النائب محمود عصام مجلس النواب أسواق الهيدروجين الحكومة تشكيل المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته

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